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Davutoğlu'ndan 17-25 Aralık açıklaması: 3 bakanı yüce divan için ikna ettim, Tayyip Bey 'yapmayın' dedi

AK Parti'den ayrıldıktan sonra parti kuran Ahmet Davutoğlu, 17-25 Aralık süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. O dönem Erdoğan Bayraktar'ın haricindeki 3 bakan hakkındaki iddiaların ciddi olduğunu ve yüce divana gitmeleri için ikna ettiğini belirten Davutoğlu, bakanların Erdoğan'dan 'yapmayın' talimatını alınca vazgeçtiklerini söyledi.

08.01.2020 21:58 | Son Güncelleme: 08.01.2020 22:54Davutoğlu'ndan 17-25 Aralık açıklaması: 3 bakanı yüce divan için ikna ettim, Tayyip Bey 'yapmayın' dedi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında geçen fikir ayrılıklarını kendi bakış açısından anlatarak o günlerdeki tavırlarına yönelik eleştirilere cevap verdi.

Davutoğlu, dönemin Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkındaki iddiaların usulsüzlük olduğunu diğer 3 bakan hakkındaki iddiaların ise daha ciddi olduğunu belirterek, "Üç bakanı ofisime çağırdım. Tartışmalı bir görüşmeden sonra ertesi gün saat 11'de basın toplantısı düzenleyip gönüllü olarak Yüce Divan'a gitme konusunu açıklamalarında anlaştık. Ertesi gün öğlen saatleri oldu. Açıklama yapılmadı. Ne olduğunu sordum. Bakanların Tayyip Bey ile görüştüklerini ve onun 'yapmayın' dediğini öğrendim" ifadelerini kullandı.

"17 ARALIK'TA YÜCE DİVAN OLMALIYDI"

AK Parti'den ihracı istendikten sonra istifa eden eski başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, T24'ten Murat Sabuncu'ya önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında 17-25 sürecine de değinen Davutoğlu, "17 Aralık'ta Yüce Divan olmalıydı" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"AÇIK SEÇİK BİR FETÖ DARBE GİRİŞİMİYDİ"

''17-25 Aralık açık seçik bir FETÖ darbe girişimiydi. Daha önce 7 Şubat'ta MİT'e ve müsteşarımıza hamle yapmışlardı. Buna karşı dik durmuştuk. Ancak arkadan bu hamleyi yaptılar.

"YÜCE DİVANA GİDEREK AKLANMALARI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORDUM"

17 Aralık'ta itham edilen bakan arkadaşlarla ilgili ise benim farklı bir duruşum oldu. Bu arkadaşların Yüce Divan'a giderek aklanması gerektiğini düşünüyordum. Hatırlarsınız 17 Aralık'ı araştırmak için Meclis'te bir komisyon kurulmuştu. İçlerinde 9 AK Partili üye de vardı. Onlar belgeleri incelemişti. Ben hem onlardan bilgi aldım, hem belgelere baktım, hem de komisyon başkanı Kastamonu Milletvekilimiz Hakkı Köylü ile görüştüm.

"ERDOĞAN BAYRAKTAR'IN YAPTIĞI USÜLSÜZLÜK, DİĞERLERİ İLE İLGİLİ İDDİALAR CİDDİ"

Hepsi 'Bir bakanınki usulsüzlük (dönemin Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar, yazarın notu), diğerleri ile ilgili iddialar ciddi, Yüce Divan'a gidilmeli' diyordu. Üç bakanı ofisime çağırdım. Tartışmalı bir görüşmeden sonra ertesi gün saat 11'de basın toplantısı düzenleyip gönüllü olarak Yüce Divan'a gitme konusunu açıklamalarında anlaştık.

"TAYYİP BEY'İN YAPMAYIN DEDİĞİNİ ÖĞRENDİM"

Ben o günlerde 'Kim milli hazinemize, kaynaklarımıza yolsuzluk niyetiyle yaklaşırsa, kim hangi şekilde harama bulaşırsa, kardeşimiz de olsa, onunla mücadeleye kararlıyız' demiştim. Ertesi gün öğlen saatleri oldu. Açıklama yapılmadı. Ne olduğunu sordum. Bakanların Tayyip Bey ile görüştüklerini ve onun 'yapmayın' dediğini öğrendim. Hemen yanına gittim. Neden böyle yaptığını sordum. Önemli kırılma noktalarından biriydi."


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