Davutoğlu'ndan AK Parti'ye sert eleştiri: Kendi kendini tasfiye ediyor

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Sakarya'da gerçekleştirilen bir etkinlikte AK Parti'nin 18. yaşı nedeniyle hazırlanan görsellerde kendisine yer verilmemesini eleştirdi. "Bir hareket kendi tarihini silmeye başlamışsa kendi kendine tasfiye ediyordur." açıklamasında bulundu.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, konuşmasında kimsenin kendisine hain diyemeyeceğini belirterek, " Geride bıraktığımız makamları bilenler makam beklemeyeceğimizi bilirler. İtirazımıza itirazla karşılık verebilirlerdi. Ne dediler biliyor musunuz? Hain dediler. İhanetle tanımladılar söylediklerimizi. Milletin teveccühüyle göreve gelmiş, Başbakan olmuş birine kimse hain diyemez. Bütün selefim başbakanları rahmetle anıyorum. Hiçbiri hain değildi. Bu ülkede hain Başbakan olmadı. Bundan sonra da olmayacak" diye konuştu.

"HZ. ÖMER'İ HATIRLATMALI"

367 süreci, parti kapatma, "one minute", 17-25 Aralık sürecinde aldıkları tavırları hatırlatan Davutoğlu, "Devlet yöneticilerinden hesap soranlar hain ilan ediyorsa biz Ömer arıyoruz diyenlerin önce Hz. Ömer'i hatırlaması lazım. Biz hesap sorulabilir bir düzen istiyoruz. Biz yeni bir siyasi anlayışla kimsenin kimseyi ihanetle suçlamadığı yeni bir siyasi söylem peşindeyiz. Bu söylemi mutlaka inşa edeceğiz" dedi.

"BİZ O TOPLULUKTAN DEĞİLİZ"

"Ümmet evrensel bir inananlar topluluğuysa, Türkiye'de yaşayan 81 milyon kardeşimizin hepsi o ümmetin parçasıdır. Kimse o ümmetin dışında değildir. Kimse ümmeti tekeline alamaz. Kimse bu ümmet benim partimin tekelindedir diyemez. Ümmetten kastedilen yalılarda oturup Türkiye'yi dizayn etmeye çalışanlarsa biz o topluluktan değiliz" diye konuştu.

"SANDIKTAN ÇIKAN OYLARA SAYGI DUYACAKSINIZ"

"Bir ülkede seçim yapılıyor, sadık ortaya konuyorsa, o sandıkta bir milletin oylarıyla bir sonuç ortaya çıkmışsa buna saygı duyacaksınız. Bizim milli irade anlayışımız bu. O saygı belediye başkanlarına duyulan saygı değildir. Oraya gidip oy kullanan yüz binlerce vatandaşa duyulan saygıdır. Bu tavır asla teröre desteği mazur göstermez. Kim teröre destek veriyorsa en şiddetli şekilde cezalandırılmalıdır. Seçimden önce ceza aldılarsa YSK onları elemeliydi. Bu ülkenin demokrasisine gölge düşürmemeliydiler. Yok 31 Mart'tan sonra suç işlemişlerse öncelikle onlar mahkemeye götürülmeliydi. Mahkeme onları mahkum ettikten sonra görevden alınmalıydılar. Şu an bile haklarında bir dava açılmış görünmüyor. Eğer suçlularsa derhal cezalandırılmalılar."





DAVUTOĞLU ZİYARETİ SIRASINDA PROTESTO EDİLDİ

Adapazarı ilçesinde bulunan Orman Park'ta platform üyeleriyle buluşan Davutoğlu daha sonrasında Tozlu Camii çevresindeki esnafı ziyaret etti. Esnaf ziyaretlerini devam ettiren Davutoğlu, vatandaşlar tarafından protesto edildi. Ziyaret sırasında vatandaşlardan biri bağırarak, "PKK'yı desteklemeyecek. Biz şehitler verdik. Ahmet Davutoğlu buraya gelemez. Yediği ekmeği pisleyenlerden değiliz biz. Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin. Siyaseti siyaset gibi yapacaksın" dedi.