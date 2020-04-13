Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum

Haftalık olağan değerlendirme toplantısını sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ve akabinde Süleyman Soylu'nun istifa kararına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GECİKMİŞ BİR KARARDIR"

Sokağa çıkma yasağı kararının doğru ancak yönteminin yanlış olduğunu belirten Davutoğlu, "Bakanlar arasında koordinasyon yapılmadan bu karar alınmıştır. En basit akıl bile saat 22:00'de açıklanan bir sokağa çıkma yasağının 2 saat içinde halkı sokağa dökeceğini öngörebilirdi. Krizin içinden geçerken sokağa çıkma yasağının kendisi kriz olmuştur. Sokağa çıkma yasağı doğru ama gecikmiş bir karardır. Hafta sonuyla sınırlı bir sokağa çıkma yasağı gerekli etkiyi yapmayacaktır. Hele hele son derece yanlış zamanlanma ve yanlış yöntemle yapılan sokağa çıkma yasağı faydadan çok zarar getirir. Bu hatanın sonuçları göz ardı edilemez, bu hatayla ilgili hesap verilebilir bir sürecin işlemesi gerek. Sayın İçişleri Bakanı sadece 250 bin kişi sokağa çıktı diyerek olayın büyütülmemesini ima etmesi doğru bir tutum değildir. Çünkü Sağlık Bakanı 1 kişinin 16 kişiye bu hastalığı yayabildiğini ifade etmiştir dolayısıyla 250 bin kişi takriben 4 milyon kişiye bu hastalığı yaymış olabilir" dedi.

SOYLU'NUN İSTİFA KARARI

Açıklamasının devamında dün akşam saatlerinde istifa ettiğini açıklayan ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul etmemesi üzerine göreve geri dönen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, "Süleyman Soylu 'hata bana aittir' dedi. Madem ki, hata kabul edilmiştir bu Sayın Cumhurbaşkanı düzeyinde de ifade edilmeli ve bir daha bu hatanın tekerrür etmeyeceğinin garantisi halka verilmelidir. Sayın İçişleri bakanı sorumluluğu üzerine alarak ama sorumluğu alırken de kriz sürecinin bizzat Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yürütüldüğünü ifade ederek aslında bir yönetim kriziyle karşı karşıya olduğumuzu ifade etmiş oldu. Türkiye'de de dünyada da böylesi bir istifa süreci ve sonrasında da bu istifanın kabul edilmediğinin ilan edilmesi bir ilktir. Kurumlar arası, makamlar arası iletişimsizlik ve güven sorunu vardır" şeklinde konuştu.