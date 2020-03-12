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Davutoğlu'ndan Erdoğan'la ilgili dikkat çeken sözler: Borcumu en iyi şartlarda iktidar bırakarak verdim

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'a siyaseten borçlu olduğu sorusunun yönlendirilmesi üzerine dikkat çeken bir cevap verdi. Davutoğlu, "Borçlu olduğum yer bu topraklardır, bu ülkedir. Sayın Erdoğan'a da borcumu en iyi şartlarda bir iktidar bırakarak verdim" dedi.

12.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:08

AK Parti'den istifa ederek Gelecek Partisi'ni kuran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, siyaset hayatını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a borçlu olduğu yönündeki görüşlere dikkat çeken bir yanıt verdi. Davutoğlu, "Geldiğim yeri ilk önce Allah'a borçluyum. Sonra boğazımdan haram lokma geçirmeyen babama anama borçluyum. Bütün bunları bir kenara koysaydınız, değil Tayyip Erdoğan bütün dünya bir araya gelse beni bir yere getiremezdi" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve eski yol arkadaşı Recep Tayyip Erdoğan hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Siyaset hayatında Erdoğan'a borçlu olduğu yorumlarına yanıt veren Davutoğlu, "Geldiğim yeri, önce insanları izzetli kılan, zelil kılan Allah'a borçluyum. Sonra, benim boğazımdan tek bir lokma haram geçirmemiş ve geçirmemeyi bana öğretmiş olan babama, anama borçluyum. Duasıyla beni destekleyen babaanneme, dedeme borçluyum. Samimiyetle bugüne kadar benimle omuz omuza vermiş dostlarıma, eşime, aileme borçluyum. Bütün bunları bir kenara koysaydınız Tayyip Erdoğan değil, bütün dünya birleşse beni bir yere getiremezdi" dedi.

"BAŞBAKANLIK MAKAMINI BİR HAFTADA BIRAKTIM"

Daha 30 yaşında iken bir ilim adamı olarak da dünyada tanındığını dile getiren Davutoğlu, "Dışişleri Bakanı olmak, Başbakan olmak bütün bunlar önemli ama hiçbirisi milletin kalbindeki yerden önemli değil. Herkesin peşinde koştuğu Başbakanlık makamını da bir haftada bırakıp ayrıldım. Kimse bunun lafını etmesin" dedi.

"BEN ŞAHSİYETİMİ KONYA'NIN TOPRAKLARINDA KAZANDIM"

Olaya bu şekilde yaklaşıldığı başka soruların da beraberinde geleceğini ifade eden Gelecek Partisi Lideri, "Eğer öyleyse, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bir genç iken İstanbul Gençlik Kolları Başkanı yapan, sonra Belediye Başkan Adayı yapan, Belediye Başkanı iken arkasında duran rahmetli Erbakan Hocamıza yapılan nedir peki? O zaman şunu da demek lazım; Sayın rahmetli Erbakan Hocamız olmasaydı Tayyip Erdoğan olmayacaktı. Şu da denilebilir; (Süleyman) Demirel müsteşar yapmasaydı (Turgut) Özal olmayacaktı. O zaman herkes bir önceki döneme borçlu kılınır ve kimse şahsiyet sahibi değilmiş gibi davranılır. Ben şahsiyetimi Konya'nın topraklarında kazandım" şeklinde konuştu.

"ERDOĞAN'A BORCUMU EN İYİ ŞARTLARDA İKTİDAR BIRAKARAK VERDİM"

Davutoğlu sözlerini şu şekilde noktaladı:

İlmimi, gece gündüz çalışarak bana bu aşkı veren babam sayesinde kazandım. Helal lokmamı anam sayesinde aldım. Borçlu olduğum yer bu topraklardır, bu ülkedir. Sayın Erdoğan'a da borcumu en iyi şartlarda bir iktidar bırakarak verdim.

Davutoğlu'ndan Erdoğan'la ilgili dikkat çeken sözler: Borcumu en iyi şartlarda iktidar bırakarak verdim
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Siyaset, Politika

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