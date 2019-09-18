Davutoğlu'ndan sonra istifa eden Ömer Ünal: Yeni parti Kasım'da açıklanıyor

AK Parti'den istifa eden eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun ardından partisinden ayrılan AK Parti 26. dönem Konya milletvekili Ömer Ünal kurulacağı söylenen yeni parti hakkında açıklamalarda bulundu. Konya Merhaba gazetesinden Emre Özgül'e açıklama yapan Ünal, yeni partinin Kasım ayında açıklanacağını söyledi.

Eski AKP'li Ömer Ünal gündeme dair açıkmalarda bulunarak şöyle konuştu; "Konya başta olmak üzere, Türkiye'nin çoğu şehrinden 'Sizinle birlikte yol yürümek istiyoruz' diyerek, arayanlar oluyor. Şaibesiz ve ideolojik ayrım yapmadan herkes ile yol yürümeye varız. Ayrıca biz seferden sorumluyuz. Zafer ise Allah'ın takdiridir. Yeni partinin Kasım ayı içinde ilan edileceğini söyleyebiliriz."

"NASIL OLUR DA AKP VE PERİNÇEK AYNI KULVARDA YOL YÜRÜR"

AKP'den istifa etmesinin gerekçelerini de açıklayan Ünal şunları kaydetti; "AK Parti'nin MHP ile yakınlaşması ciddi yanlışlardı. Söylemlerde yanlışlıklar oldu. Koalisyon dönemi bitecek denildi. Koalisyonların adı değişti ismi ittifak oldu. Birbirine demediğini bırakmayan iki parti, bir araya geldi. Bugün AK Parti'nin Doğu Perinçek ile birlikte yol yürümesini bana birinin izah etmesi gerekir. Nasıl olur da AK Parti ile Perinçek aynı kulvarda yol yürür? Bizi hangi değer Doğu Perinçek ile aynı çizgide buluşturdu? AK Parti'den istifa etmemin önemli bir sebebidir bu yakınlaşma. Bugünkü İttifak Yasası, Türkiye'nin geleceğine ambargo koyacak. Bunu önümüzdeki süreçte tüm siyasi partiler enine boyuna düşünecek"

"2020 KASIM'DA ERKEN SEÇİM GÖZÜKÜYOR"

2020 yılının Kasım ayında erken seçim beklediklerini sözlerine ekleyen Ünal, "2020 yılının Haziran ayından önce seçim olmaz. Çünkü vekillerin 2020 yılının Haziran ayında yaşları tutmasa da milletvekili statüsünden emekli olmaları için günleri dolmuş oluyor. Ama 2020 yılının Kasım ayında bir erken seçim gözüküyor" ifadelerinde kullandı.

NE OLMUŞTU?

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun istifasının ardından eski Konya milletvekili Ömer Ünal, AK Parti'den istifa etmişti.