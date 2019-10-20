Davutoğlu'ndan Trump'ın mektubuna yorum: Tüylerim diken diken oldu

AK Parti'den ayrılarak yeni parti kurma çalışmalarına başlayan Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Manisa'da düzenlenen bir toplantıya katıldı. Bir dönem AK Parti'de Manisa Milletvekilliği yapmış olan Selçuk Özdağ'ın düzenlediği toplantıya Türkiye'nin her kentinden gelen vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Davutoğlu, yemek sonrası toplantının düzenlendiği otelde yeni parti çalışmalarına destek için gelen heyetleri gruplar halinde kabul etti. Davutoğlu, heyetleri kabulünden sonra basın mensuplarıyla görüşme gerçekleştirdi.

Yeniçağ gazetesinden Orhan Uğuroğlu'na konuşan Davutoğlu gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Uğuroğlu, eski başbakana Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı ve içinde yakışıksız ifadeler bulunan mektubu sordu.

"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

Trump'ın mektubunu yüz karası bulduğunu ifade eden Davutoğlu soruya, "Alçakçadır, yüz karasıdır. Devletin arşivinde misli ile verilecek yanıtla yer almalı ve Amerika'ya kesinlikle geri çektirilmelidir. Trump'ın iki çocuk benzetmesini okuyunca tüylerim diken diken oldu.Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörle eş tutulamaz. Biz onuru ile yaşayan bir milletiz." şeklinde yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı, 9 Ekim 2019 tarihini taşıyan skandal mektubu ortaya çıkmıştı. Trump, mektubunda Erdoğan'ın, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG'nin silahlı birliklerinin başındaki terörist Ferhat Abdi Şahin ile müzakere etmesini istemişti.

Ayrıca Trump, 17 Ekim'de Türkiye ile ABD'nin operasyonlara ara verme anlaşmasını duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin terörle olan mücadelesini iki çocuğun kavgasına benzeterek skandal ifadeler kullanmıştı.

MEKTUPTA NE YAZIYORDU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı ve skandal ifadelerin yer aldığı 9 Ekim tarihli mektubun tamam metni şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanı,

Hadi iyi bir anlaşma yapmaya çalışalım. Siz binlerce kişinin öldürülmesinin sorumlusu olmak istemezsiniz, ben de Türk ekonomisini yok etmek istemem-ki yaparım. Bu konuda yapabileceklerimin küçük bir örneğini Rahip Brunson'da ortaya koymuştum.

Sizin sorunlarınızı çözmek için çok çalışıyorum. Dünyayı hayal kırıklığına uğratmayın. İyi bir anlaşma yapabilirsiniz. General Mazlum (Şahin Cilo adlı PKK'lı) sizinle müzakere etmek istiyor geçmişte yapamayacağı pek çok tavizi vermeye razı. Yeni elime geçen, bana hitaben yazdığı mektubu ekte size gönderiyorum.

Eğer bunu doğru ve insani şekilde yapabilirseniz, tarih size olumlu bakacaktır. Eğer iyi şeyler olmaz ise sizi sonsuza kadar şeytan olarak görecektir. Katı bir adam olmayın.

Sizi daha sonra arayacağım

Saygılarımla

Donald Trump