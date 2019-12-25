Ahmet Davutoğlu: Kanal İstanbul Projesi'nden vazgeçilmeli

Geçtiğimiz günlerde eski Başbakan Ahmet Davutoğlu liderliğinde siyasi hayatına başlayan Gelecek Partisi'nin yönetim kadrosu açıklandı. Davutoğlu Ankara'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, partisinin A takımını açıkladı. A Takımı'nı açıklayan Davutoğlu, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.
LİBYA KONUSUNDA HÜKÜMETE DESTEK
Davutoğlu, basın mensuplarının, "Libya'ya asker gönderilmeli mi?" şeklinde yönelttiği soruya, "Libya ile yapılan anlaşma doğrudur. Türkiye Akdeniz'in en uzun kıyısına sahiptir. Libya ile yapılan anlaşma bir koridor olarak Türkiye'nin bölgede kurduğu irtibatlar bağlamında son derece önemlidir ve doğru bir adımdır. Dikkat edilmesi gereken şudur: Devam eden iç savaşta Türkiye'yi askeri bir riske sokmaksızın bu çalışmaların yürütülmesi lazım. Var olan hükümet kesinlikle desteklenmeli, atılacak askeri adımlar son derece dikkatli atılmalı" şeklinde cevap verdi.
"KANAL İSTANBUL PROJESİ'NDEN VAZGEÇİLMELİ"
Kanal İstanbul Projesi'ni desteklemediğini belirten Davutoğlu, "Başbakanlık dönemimde aldığım raporlardan tatmin olmadığım için tekrar fizibilite yapılması talimatı vermiştim. Sur içi bir adaya dönüşüyor. O zaman genelkurmay başkanımıza bu adanın nasıl savunulacağını ilişkin bir çalışma yapılması talimatı vermiştim. Düşman bir güç kanal üzerindeki köprüyü ihmal ettiğinde ya da deprem durumunda İstanbul'un nasıl korunacağı konusunda çalışma talimatı vermiştim. Şimdi aynı kaygıyı taşıyorum. Türkiye'nin stratejik geleceğinin soğukkanlı şekilde ele alınması lazım. Bütün bu kaygıları Ocak 2018'de Cumhurbaşkanı'na ilettim, bu projeden vazgeçilmesi yönündeki görüşlerimi aktarmıştım" ifadelerini kullandı.
Tarafsız Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Davutoğlu'nun partisinin yöneticileri şöyle oldu:
Siyasi İşler Başkanı ve Parti Sözcüsü: Selim Temurci
Teşkilat Başkanı: Nedim Yamalı
Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı: Ayhan Sefer Üstün
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Selçuk Özdağ
Politika İzleme Kurulu Koordinatörü: Feridun Bilgin
Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanı: Doğan Demir
İletişim Başkanı: Neslihan Çevik
Dış İlişkiler Başkanı: Ümit Yardım
Sosyal Politikalar Başkanı: Feramuz Üstün
Araştırma, Geliştirme ve Bilişim Başkanı: Etyen Mahçupyan
İnsan Hakları Başkanı: Vahdettin İnce
Parti İçi Eğitim Başkanı: Mehmet Ali Pulcu
Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı: Sema İlkin
Kadın Politikaları Başkanı: Habibe Çiftçioğlu Başer
Gençlik Politikaları Başkanı: Mustafa Gözel
İdari ve Mali İşler Başkanı: Abdullah Başçı
Genel Sekreter: Şenol Gürşan
Gölge kabine üyeleri ise şu şekilde:
Adalet Politikaları Başkanı: Ali Aydın
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Politikaları Başkanı: Seren Yıldız Öztürk
Çevre Şehircilik Politikaları Başkanı: Cesim Gökçe
Hazine ve Maliye Politikaları Başkanı: Serkan Özcan
İçişleri Politikaları Başkanı: İzzedin Küçük
Kültür ve Turizm Politikaları Başkanı: Yeşim Karadağ
Eğitim Politikaları Başkanı: Yusuf Ziya Özcan
Savunma Politikaları Başkanı: Salih Aynural
Sağlık Politikaları Başkanı: Serpil Bulut
Sanayi ve Teknoloji Politikaları Başkanı: Mehmet Nuri Görenoğlu
Tarım ve Orman Politikaları Başkanı: Ali Akmaz
Ticaret Politikaları Başkanı: Mustafa Mente
Ulaştırma ve Altyapı Politikaları Başkanı: Mustafa Öztürk