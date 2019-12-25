Ahmet Davutoğlu: Kanal İstanbul Projesi'nden vazgeçilmeli

Geçtiğimiz günlerde eski Başbakan Ahmet Davutoğlu liderliğinde siyasi hayatına başlayan Gelecek Partisi'nin yönetim kadrosu açıklandı. Davutoğlu Ankara'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, partisinin A takımını açıkladı. A Takımı'nı açıklayan Davutoğlu, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

LİBYA KONUSUNDA HÜKÜMETE DESTEK

Davutoğlu, basın mensuplarının, "Libya'ya asker gönderilmeli mi?" şeklinde yönelttiği soruya, "Libya ile yapılan anlaşma doğrudur. Türkiye Akdeniz'in en uzun kıyısına sahiptir. Libya ile yapılan anlaşma bir koridor olarak Türkiye'nin bölgede kurduğu irtibatlar bağlamında son derece önemlidir ve doğru bir adımdır. Dikkat edilmesi gereken şudur: Devam eden iç savaşta Türkiye'yi askeri bir riske sokmaksızın bu çalışmaların yürütülmesi lazım. Var olan hükümet kesinlikle desteklenmeli, atılacak askeri adımlar son derece dikkatli atılmalı" şeklinde cevap verdi.

"KANAL İSTANBUL PROJESİ'NDEN VAZGEÇİLMELİ"

Kanal İstanbul Projesi'ni desteklemediğini belirten Davutoğlu, "Başbakanlık dönemimde aldığım raporlardan tatmin olmadığım için tekrar fizibilite yapılması talimatı vermiştim. Sur içi bir adaya dönüşüyor. O zaman genelkurmay başkanımıza bu adanın nasıl savunulacağını ilişkin bir çalışma yapılması talimatı vermiştim. Düşman bir güç kanal üzerindeki köprüyü ihmal ettiğinde ya da deprem durumunda İstanbul'un nasıl korunacağı konusunda çalışma talimatı vermiştim. Şimdi aynı kaygıyı taşıyorum. Türkiye'nin stratejik geleceğinin soğukkanlı şekilde ele alınması lazım. Bütün bu kaygıları Ocak 2018'de Cumhurbaşkanı'na ilettim, bu projeden vazgeçilmesi yönündeki görüşlerimi aktarmıştım" ifadelerini kullandı.

Tarafsız Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Davutoğlu'nun partisinin yöneticileri şöyle oldu:

Siyasi İşler Başkanı ve Parti Sözcüsü: Selim Temurci

Teşkilat Başkanı: Nedim Yamalı

Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı: Ayhan Sefer Üstün

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Selçuk Özdağ

Politika İzleme Kurulu Koordinatörü: Feridun Bilgin

Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanı: Doğan Demir

İletişim Başkanı: Neslihan Çevik

Dış İlişkiler Başkanı: Ümit Yardım

Sosyal Politikalar Başkanı: Feramuz Üstün

Araştırma, Geliştirme ve Bilişim Başkanı: Etyen Mahçupyan

İnsan Hakları Başkanı: Vahdettin İnce

Parti İçi Eğitim Başkanı: Mehmet Ali Pulcu

Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı: Sema İlkin

Kadın Politikaları Başkanı: Habibe Çiftçioğlu Başer

Gençlik Politikaları Başkanı: Mustafa Gözel

İdari ve Mali İşler Başkanı: Abdullah Başçı

Genel Sekreter: Şenol Gürşan

Gölge kabine üyeleri ise şu şekilde:

Adalet Politikaları Başkanı: Ali Aydın

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Politikaları Başkanı: Seren Yıldız Öztürk

Çevre Şehircilik Politikaları Başkanı: Cesim Gökçe

Hazine ve Maliye Politikaları Başkanı: Serkan Özcan

İçişleri Politikaları Başkanı: İzzedin Küçük

Kültür ve Turizm Politikaları Başkanı: Yeşim Karadağ

Eğitim Politikaları Başkanı: Yusuf Ziya Özcan

Savunma Politikaları Başkanı: Salih Aynural

Sağlık Politikaları Başkanı: Serpil Bulut

Sanayi ve Teknoloji Politikaları Başkanı: Mehmet Nuri Görenoğlu

Tarım ve Orman Politikaları Başkanı: Ali Akmaz

Ticaret Politikaları Başkanı: Mustafa Mente

Ulaştırma ve Altyapı Politikaları Başkanı: Mustafa Öztürk