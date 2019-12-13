Davutoğlu'nun ardından Ali Babacan da harekete geçiyor: Yeni parti Ocak 2020'de kamuoyuna tanıtılacak

AK Parti'den istifa ederek yeni parti çalışmalarına başlayan Ali Babacan son aşamaya geldi. Ali Babacan'ın ekibinden bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, yeni parti ocak ayının ilk yarısında kamuoyuna tanıtılacağı belirtildi.

Partinin kuruluş ilkeleri ve çalışma metotlarını oluştururken eğitimden ekonomiye ve Kürt sorununa dek farklı sorun alanlarında, siyasi yelpazenin farklı uçlarından uzmanlarla sık sık bir araya geldiği ve görüş alışverişinde bulunduğu biliniyor.

KÜRT ÇALIŞTAYI YAPILDI

En son olarak Ankara'da bir otelde 15 kişinin katılımıyla Kürt sorununun uzman taraflarla görüşüldüğü bir çalıştay gerçekleştiği basına yansımıştı. Ancak, hazırlık ekibinden ulaştığımız üst düzey yetkili, kamuoyuna yansıdığı şekliyle Daron Acemoğlu veya Selçuk Şirin'e parti içerisinde görevlendirmede bulunulduğuna dair haberleri teyit etmediklerini, kendilerine katkı sunan isimlerin partide olacağına dair bir beyanları olmadığını belirtiyor.

ACEMOĞLU İLE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULUYOR

Kurulmakta olan partinin yetkililerinin Acemoğlu'yla ekonomi politikaları konusunda görüş alışverişlerinde bulundukları, kendisinin fikir ve önerilerinin parti çalışmalarına yansıtacakları belirtiliyor. Babacan, AK Parti'de siyaset yaptığı ve 13 yıl bakanlık koltuğunda oturduğu dönemde ekonominin patronu olarak görülürdü.

Babacan, 19 Kasım 2002'de 58'inci T.C. Hükümeti'nde ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı görevine atanarak kabineye 35 yaşında girmiş ve bu haliyle kabineye giren en genç üye olmuştu. Birçok kez Davos, Dünya Ekonomik Forumu ve Bilderberg Konferansı gibi kritik ekonomik toplantılarına Türkiye adına katılmış olan Babacan ayrıca IMF ile yürütülen ekonomik reformlar sırasında da ekonominin dümenindeydi.

Babacan aktif siyasetten uzak kaldığı dönemde iş insanı olarak ekonomiyle bağını devam ettirdi.

MAHALLE BULUŞMALARI YAPILIYOR

Babacan'ın partisi, siyasette kavgacı bir dil yerine istişare ve sorunlara çözüm önerileri getirmeye odaklı bir strateji izlemeyi hedefliyor. Bu yüzden de Türkiye'nin akut sorunlarına yönelik söyleyecek yeni şeyler oluşturmak için "farklı mahallelerden" kanaat önderleriyle danışma süreçlerini devam ettiriyor.

Ancak Parti'nin ismi ve logosu ile Kurucular Kurulu konusunda basına yansıyan iddialara rağbet edilmemesi gerektiğini de söz konusu yetkili önemle vurguluyor. "Tüm bu bilgileri, Parti kurulduğu gün paylaşacağız. Öncesinde herhangi bir açıklamamız olmayacak" diyor.