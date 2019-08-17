Davutoğlu'nun ekibinden "Ali Babacan'la birleşme" çıkışı: Temenni ederiz birlikte yürüsünler

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu kadrosunun 1 numaralı ismi ve eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, parti kurma hazırlıklarını sürdüren Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın sık sık görüştüklerini söyledi. Özdağ, birleşme iddialarına ilişkin ise "Temenni ederiz ki birlikte yürüsünler ama her zaman temenniler realitelerle örtüşmüyor" dedi.

Ahmet Davutoğlu'nun yol haritası konusunda açıklamalarda bulunan Selçuk Özdağ, "23'ünde Sakarya'da olacağız. Sakarya'da önemli bir konuşma yapacak, daha sonra Manisa'da bir konuşma yapacak. Davutoğlu, konuşmalarına devam edecek, çalışmalarını da sürdürüyor, hedefinden sapma olmadan, kararlı bir şekilde Türkiye'deki bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelilerle, siyaset bilimcilerle, ekonomistlerle istişareler yapıyor, görüşmelerine devam ediyor." dedi.

İKİ HAREKET BİRLEŞECEK Mİ?

"Babacan ve Davutoğlu birleşiyor mu?" şeklindeki yorumlara ilişkin de konuşan Özdağ, şunları söyledi:

"Sayın Babacan ile Sayın Davutoğlu görüşüyorlar. Hukukları devam ediyor. Daha önce söylemişti 'Sayın Gül ile bir yıl önce görüştüm ama Sayın Babacan ile kardeşlik ötesinde bir hukukumuz vardır, görüşüyoruz görüşmeye devam edeceğiz' demişti. Görüşüyorlar. Öyle resmiyetleri falan yok, görüşüyorlar kendileri, görüşmeye de devam ederler. Ama Sayın Gül ile bir yıl önce görüşmüştü o günden beri de görüşmüyor, geçen cumhurbaşkanlığı adaylığında gündeme geldiğinde görüşmüşlerdi"

Selçuk Özdağ

"TEMENNİ EDERİZ Kİ BİRLİKTE YOL ALSINLAR"

"İleride, tabi siyasette temenni ederiz ki birlikte yol alsınlar, birlikte yürüsünler temenni ederiz ama her zaman temenniler realitelerle örtüşmüyor. Temenni ederiz ama diyelim ki olmadı böyle bir şey; niçinini anlatırız halkımıza, nedenini anlatırız aynı zamanda da ileride de belki ittifaklar oluşabilir. Bu sistem herkesi herkese muhtaç hale getirmiş vaziyette. Bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hilkat garibesi olan bu sistem -birileri ucube diyor ben hilkat garibesi diyorum -böyle bir sistem de herkes herkese muhtaç."

"GÜL, DAVUTOĞLU'NU İSTEMİYOR" İDDİASINA YANIT

"Abdullah Gül, Davutoğlu'nu istemiyor" şeklindeki iddialara da cevap veren Özdağ, "Onlar söyleniyor, speküle ediliyor. Onlar şöyle bakıyorlar olaya, 'Sayın Davutoğlu'na genel başkanlık teklif edildiğinde kabul etmeseydi, Gül olacaktı, Gül'ü tavsiye etseydi, kendisi kabul etmeseydi' gibi şeyler söylüyorlar. Ama Sayın Davutoğlu olmazsa teklif etse bile bu kabul edilmeyecekti ve Binali Yıldırım olacaktı. Böyle bir şey söyleniyor ama bilmiyorum. Sayın Davutoğlu 'bir yıl önce görüştük' dedi ondan bu yana da görüşmedik ifadesini kullandı. Sayın Babacan ile görüşüyorlar" ifadelerini kullandı.