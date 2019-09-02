Erdoğan'ın "Bize Ömerler lazım" sözü, AK Partililer arasında tartışmaya yol açtı

Parti kuracağı iddia edilen eskiBaşbakan Ahmet Davutoğlu'na yakın isimlerden eski AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bize Ömerler lazım" sözünü eleştirirken, İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'yı kastederek "Yeliz" ifadesini kullandı. Çamlı da "Kendileri gerçekten tenekedenmiş, CHP'deki bazı ahlaksızlar gibi ahlakı kolayca pazara çıkabilenlerdenmiş" diye yanıt verdi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yakın isimlerden eski Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, dün Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP'nin 18'inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde kullandığı "Bize Ömerler lazım. Bu Ömerleri bulduğumuzda, şu anki konumumuzdan daha ileri ki bir konuma geleceğiz" ifadelerini eleştirdi.

ÖZDAĞ: YELİZ GİBİ KİŞİLERİ SEÇEREK

Özdağ, tweetinde "AK Parti'nin bugün ki kadrolarının tek seçicisi Sn. Cumhurbaşkanı'dır. Eğer bu kadrolara bakarak Ömer'ler aranıyorsa önce bu kadrolara AK Parti'yi mahkum edenin muhasebe yapması gerekir. Yeliz gibi kişileri seçerek sonra da yeni Ömer arayışında olunduğunu ifade etmek inandırıcı değil. Kaldı ki mesele yeni Ömer'ler bulmaktan daha ağırdır: Mesele yeni isimler bulmaktan ziyade bu ayrıştırıcı, kamplaştırıcı, bu hiçbir eleştiri kabul etmeyen, bu egosantrik politikalardan kurtulmaktır." ifadelerini kullandı.

ÇAMLI'DAN YANIT: AYNI YOLUN YOLCUSU DEĞİLMİŞİZ

TBMM'de 'Yeliz' isimli sahte hesaptan canlı yayın yaptığı ortaya çıkan AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, 'Yeliz' ifadesini kullanan Özdağ'a bugün Twitter'dan yanıt verdi. Çamlı şunları yazdı:

"Partide ve mecliste Birlikte görev yaparken gereken muhabbete uygun bir şekilde davrandım kendisine. Fakat, her karşılaşmamızda anlayamadığım bir şeyler de hissettim. Şimdi anladım ki kendileri gerçekten tenekedenmiş, CHP'deki bazı ahlaksızlar gibi ahlakı kolayca pazara çıkabilenlerdenmiş. Hiç işin esasına bakmaya lüzum görmeden, insanların mazisini, emeğini, hakkını, hukukunu bilmeden konuşabilecek kadar yevmiyelik bir canlıymış. Yani kısaca terbiyesizmiş, ahlaksızmış,doğru bilgi olup olmaması kendisi için önemli değilmiş, basitmiş, ucuzmuş velhasıl Selçuk Özdağ'la aynı yolun yolcusu değilmişiz, iyi de olmuş, defolup gitmiş! Omuzlarımda oturup tepinmesine çok da fazla tahammül edemezdim herhalde!"