Davutoğlu'nun ekibinden Kasım Süleymani'nin ölümü için ilk yorum

İran'ın önde gelen isimlerinden olan ve dini lider Hamaney'in en yakınındaki isim olarak bilinen Kasım Süleymani'nin ölümü tüm dünyada konuşulmaya devam ediyor. ABD tarafından düzenlenen hava saldırısıyla hayatını kaybeden Süleymani için Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulan Gelecek Partisi'nden de açıklama geldi. Parti adına konuşan Dış İlişkiler Başkanı Ümit Yardım, "Ülkemiz ve insanlarımız için tarihen büyük bir anlam ve önemi de bulunan dost Irak'ın, üçüncü ülkelerin bir hesaplaşma, çatışma ve mücadele alanına dönüştürülmesi kaygılarımızı artırmaktadır" dedi.

Gelecek Partisi Dış İlişkiler Başkanı Ümit Yardım, Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan insanlık dramıyla ve Amerika'nın, İran Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"İDLİB'TE İNSANLIK DRAMI VAR"

"Suriye sınırımızın hemen yanı başında Türk ordusunun kontrol noktalarının da bulunduğu İdlib bölgesinde aylardır bir insanlık dramı yaşanmaktadır" diyen Yardım İdlib'te yaşanan insanlık hakları ihlalleriyle ilgili olarak şunları ifade etti:

"Bütün dünyanın gözleri önündeki bu dram kış aylarında daha da ağırlaşmış, dayanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Rus ve rejim güçlerinin gerçekleştirmekte oldukları ve halen de bütün yoğunluğuyla devam eden okulları, hastaneleri ve çeşitli sivil yerleşimleri de hedef aldığı anlaşılan saldırılar neticesinde bugüne kadar çok sayıda masum insan yaşamını kaybetmiştir. Son günlerde şiddetini artıran bu saldırıların ülkemize yönelik büyük bir göç dalgasını da doğurmakta olduğunu derin endişeyle izliyoruz.

İktidarımızdan bu insanlık dramının önüne geçilmesi için acil adımlar atmasını, İdlib sorununun çözümü yönünde Soçi ve Astana süreçlerine taraf ilgili ülkeler Rusya ve İran nezdinde etkisini kullanmasını ve gerekli baskıyı yapmasını, bu insanlık dramına acil çözüm bulunabilmesi amacıyla ilişkilerimiz ve iş birliği düzeyimiz bakımından stratejik ülkeler olarak tanımladığı bu iki ülkenin yanı sıra BM'nin de süratle devreye girmesini (gerekirse özel gündemle toplanmasını) sağlamasını bekliyoruz."

"KOMŞUMUZ IRAK'TAKİ ŞİDDETTEN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Irak'ta yaşanan şiddet olaylarından büyük bir üzüntü duyduklarını belirten Yardım, "İdlib gelişmelerine sessiz kalan bütün herkesin bu insanlık trajedisinin çok daha vahim boyutlara ulaşmasının sorumluluğunu da taşıyacakları hususunda uyarılarda bulunuyoruz. Milletimizin çok yakın bağlarının bulunduğu bu bölgedeki insanların yüz yüze kaldıkları bu dramı büyük bir üzüntüyle ve yakinen takip ettiğinin bilinmesi gerektiğini de bu vesileyle hatırlatıyoruz. Çok köklü tarihi, medeni ve insani bağlarımızın bulunduğu, insanlığa en büyük medeniyetleri hep birlikte sunduğumuz Irak uzun yıllardır büyük bir istikrarsızlık ortamında yaşamaktadır. Bölgemizin genel refah ve istikrarına katkıda bulunabilmesi ayrıca uluslararası düzende layık olduğu konuma ulaşabilmesi için yüz yüze bulunduğu derin siyasi, iktisadi ve sosyal sorunlarını acilen çözmesini kalben arzu ettiğimiz değerli komşumuz Irak'ta daha yeni yılın ilk günlerinden itibaren yeni bir şiddet perdesinin açılmış olmasından büyük üzüntü duymaktayız" dedi.

GELECEK PARTİSİ'NDEN KASIM SÜLEYMANİ YORUMU

Amerika'nın, İran Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesiyle ilgili olarak da konuşan Yardım, "Ülkemiz ve insanlarımız için tarihen büyük bir anlam ve önemi de bulunan dost Irak'ın, üçüncü ülkelerin bir hesaplaşma, çatışma ve mücadele alanına dönüştürülmesi kaygılarımızı artırmaktadır" dedi ve şunları ekledi:

"Son dönemde İran ve ABD arasında yaşanan, Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle yeniden en üst düzeye ulaşan gerilim de endişelerimizi artıran, ortak bölgemizin hassas ve kırılgan olan güvenlik ve istikrar ortamını daha da olumsuz etkileyecek gelişmeler olmuştur.

Bölgemizdeki bütün aktörlerin sağduyu ve sorumluluk içinde hareket etmelerini, karşılıklı intikam girişimlerinden uzak durmalarını, mazlum ve masum insanlarımızı daha da ağır felaketlerle karşı karşıya bırakabilecek adımlardan kaçınma sorumluluğu içinde olmalarını bekliyoruz. Türk halkı her zaman olduğu bugün de Irak halkının yanında bulunmakta, acılarını paylaşmakta ve yeni yılın ilk günlerinde oluşan bu gergin ortamın biran önce yerini huzur, istikrar ve barışa bırakmasını arzu etmektedir."