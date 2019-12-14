"Davutoğlu'nun en azından diploması var" diyen İsmail Günaçar: Erdoğan'ı kastetmedim

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin kurucular kurulundaki en genç isim olan 22 yaşındaki İsmail Günaçar, partinin kuruluş toplantısında tepki çeken ifadeler kullandı. Günaçar, "Davutoğlu bilime önem veren birisi, en azından diploması var kendisinin" dedi. Günaçar'ın bu sözleri Erdoğan'a yönelik bir çıkış olarak görüldü. Tepki çeken Günaçar daha sonra yaptığı açıklamada "Sn. Cumhurbaşkanına yönelik herhangi bir ifadem olmamasına rağmen bağlamından koparılarak linç başlatıldı" diyerek kendisini savundu.

EN AZINDAN DİPLOMASI VAR"

AK Parti'den ayrılan ve yeni partisini kuran Ahmet Davutoğlu, Ankara'da bir toplantı gerçekleştirerek partisiyle ilgili tüm detayları duyurdu. Toplantı salonunda gazetecilere bir açıklama yapan Gelecek Partisi kurucular kurulu üyesi İsmail Günaçar, "Davutoğlu bilime önem veren birisi, en azından diploması var kendisinin. Bizim gençlerimize sahip çıkan ve dünyaca tanınan biri olduğu için bize liderlik yapabilecek birisi" ifadelerini kullanmıştı.

İsmail Günaçar (Davutoğlu'nun sağ tarafında)

GERİ ADIM ATTI

22 yaşındaki İsmail Günaçar'ın siyasete atıldığı ilk gün dile getirdiği bu sözler, tepkilere neden oldu. Yeni kurduğu parti tarafından da uyarılan İsmail Günaçar, açıklama yaptı ve geri adım attı.

"SN. ERDOĞAN'I KASTETMEDİM"

Twitter hesabından açıklama yapan Günaçar, "Büyük onur ve heyecan yaşadığım bir anda; bilime önem verme, akademik kariyer sahibi olma ve en önemlisi liyakat ve ehliyet anlamında kast ettiğim "diploma" kelimesi, benim Sn. Cumhurbaşkanına yönelik herhangi bir ifadem olmamasına rağmen bağlamından koparılarak linç başlatıldı" şeklinde konuştu.