Davutoğlu'nun Eski Basın Danışmanından Dikkat Çeken Paylaşım

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir dönem basın danışmanlığı görevini üstlenen Osman Sert, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

"DUYARLI BİR BİLİNÇ YEŞERİYOR"

Yeni parti çalışmalarıyla gündeme gelen Davutoğlu'nun danışmanı Sert, "Toplumu kutuplaştıran, her türlü değeri kısa vadeli öncelikler için istismar etmekten çekinmeyen bir nobranlığa karşı; herkesin hukukunu koruyan, herkesin acısına duyarlı bir bilinç yeşeriyor" dedi.

Osman Sert

YENİ PARTİ İDDİALARI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

?Davutoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yerel seçim sonrası yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu iddia edilmişti.

İşte Sert'in o paylaşımı;