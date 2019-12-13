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Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nin Kurucular Kurulu listesinde yer alan isimler

Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nin Kurucular Kurulu listesi

13.12.2019 10:31 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:31Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nin Kurucular Kurulu listesinde yer alan isimler
AK Parti'de uzun yıllar etkili bir isim olarak siyaset yapan Ahmet Davutoğlu'nun partileşme süreci resmi olarak tamamlandı. Gelecek Partisi adı verilen partinin kurucular kurulunda 130'a yakın ismin olacağı belirtiliyor.

155 kişinin yer aldığı Kurucular Kurulu'nda Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) eski Başkanı Yusuf Ziya Özcan'dan, eski AK Parti milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ'ya, Karar Gazetesi eski yazarı ve Mavi Marmara yolcularından Hakan Albayrak'tan Nihal Olçok'a, deneyimli gazeteci Bayram Zilan'a, bir dönem Başbakanlık başdanışmanlığı da yapmış olan Etyen Mahçupyan'a kadar farklı siyasi eğilime sahip tanınmış isimler bulunuyor.
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Ahmet Davutoğlu, AK Parti, Siyaset, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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