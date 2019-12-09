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Davutoğlu'nun "Herkesin mal varlığı araştırılsın" teklifine Kılıçdaroğlu destek verdi

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "Yaşayan Cumhurbaşkanları dahil, ilgili herkesin mal varlığı Meclis'te araştırılsın" çağrısına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi. Kılıçdaroğlu, "Buna ihtiyaç var, biz destekleriz" dedi.

09.12.2019 08:30 | Son Güncelleme: 09.12.2019 08:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yeni parti kuracağını açıklayan Ahmet Davutoğlu arasındaki İstanbul Şehir Üniversitesi tartışması büyüyor. Erdoğan'ın kendisi ile ilgili "Bunlar Halkbank'ı dolandırdılar" sözlerine yanıt olarak Davutoğlu, herkesin mal varlıklarının açıklamasını istemişti. Davutoğlu'nun çağrısına ise ilk destek veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

"TEMİZ SİYASET İÇİN GEREKLİ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mal varlığı araştırması yapacak Meclis komisyonunun kurulmasının "Temiz siyaset" için gerekli olduğunu belirtti.

"BİZİM DESTEĞİMİZ OLUR"

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre; Kılıçdaroğlu, "Ahmet Davutoğlu'nun çağrısı, güzel ve yerinde bir çağrıdır. Eğer Sayın Erdoğan buna 'Evet' derse, parlamento da bu amaçla hedefini gerçekleştirirse, Türkiye, ABD Temsilciler Meclisi'ne 'Siz değil, biz araştırıyoruz' diye meydan okumuş olur. Mal varlıklarının araştırılması amacıyla bir komisyon kurulmak istenmesi halinde buna CHP olarak bizim desteğimiz olur. Temiz siyaset, siyasetin kirlilikten arınması açısından buna ihtiyaç var" dedi.

"SAYGISIZLIK"

Kılıçdaroğlu'nun konuşması şu şekilde:

Üniversiteler üzerinden siyasal hesaplaşma ve bunun baş aktörlüğünü Erdoğan'ın üstlenmesi, bu kurumlara saygısızlığın bir göstergesidir. Merak ediyorum o vakfın kurucuları arasında Davutoğlu olmasaydı, vakfın yönetiminde Erdoğan'a yakın isimler olsaydı böyle bir tartışma gündeme gelir miydi? Gelmezdi.

"ONLARI KURTARDI"

Erdoğan düne kadar kendi yandaşlarını, banka borçlarından, ekonomik sıkıntılarından kurtardı. Ankara'da Erdoğan'ın akrabası tarafından yaptırılan Nex Lavel'ın Ziraat Bankası'na verilmesi, İstanbul'da finans merkezi alınıp üç müteahhidin kurtarılması… Çektiği sıkıntı fırsat bilinerek banka aracılığıyla üniversitenin ele geçirilmek istenmesi doğru değil. Sorun varsa hukuk içindeçözülmeli.

NE OLMUŞTU?

Davutoğlu, Erdoğan'ın kendisi ile ilgili "Bunlar Halkbank'ı dolandırdılar" sözlerine yanıt olarak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil olmak üzere yaşayan tüm eski cumhurbaşkanları, başbakanlar, kamu bankalarının bağlı olduğu bakanlar ile ailelerinin mal varlıklarının araştırılmasını önermiş ve "Ben şahsım adına artık üyesi olmadığım yüce TBMM'ye hesap vermekten bir an bile imtina etmem" demişti.

Şehir Üniversitesi polemiği büyüyor! Ahmet Davutoğlu ve ekibi mal varlıklarını açıklayacakŞehir Üniversitesi polemiği büyüyor! Ahmet Davutoğlu ve ekibi mal varlıklarını açıklayacak

Ahmet DavutoğluAhmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Şehir Üniversitesi yanıtı

Davutoğlu'nun

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