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Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucuları arasında olan İhsan Özkes, kurucular kurulundan istifa etti

AK Parti'den ayrılarak yeni parti kurma çalışmalarına başlayan Ahmet Davutoğlu'nun partisinde ilk istifa geldi. Partinin kurucuları arasında yer alması planlanan İhsan Özkes, kurucular kurulundan istifa kararı aldığını duyurdu.

06.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:05Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucuları arasında olan İhsan Özkes, kurucular kurulundan istifa etti

AK Parti'den ayrılarak yeni parti kurma çalışmalarına başlayan Ahmet Davutoğlu'na ilk kötü geldi. Partinin kurucular kurulu arasında yer alması planlanan İhsan Özkes, kurucular arasında yer almama kararı aldı. Özkes, kararını Davutoğlu'na ilettiğini de söyledi.

AK Parti'de ihraç istemiyle MYK'ya (Merkez Yönetim Kurulu) sevk edilen ardından da partiden istifa eden Ahmet Davutoğlu, kuracağı yeni parti sürecinde ilk istifasını aldı.

İhsan Özkes

KURUCU ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 24. ve 25. Dönem'de İstanbul Milletvekilliği yapan ve Davutoğlu'nun kuracağı partide kurucular kurulu arasında yer alan İhsan Özkes, partinin kuruculuk görevinden istifa ettiğini duyurdu.

KARARI TWITTER'DAN DUYURDU

Kararını kamuoyu ile Twitter'da paylaşan Özkes, "Eski Başbakanlardan Sayın Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucuları arasında idim.

Ancak gördüğüm lüzum üzerine kurucular arasında yer almama kararımı Zatıalileri ile paylaştım" ifadelerini kullandı.


Ahmet Davutoğlu, İhsan Özkes, AK Parti, Politika, Güncel

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