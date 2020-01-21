Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atandı

AK Parti'den istifa ederek Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, Karar gazetesine verdiği röportajda HDP'li belediyelere kayyum atanmasını eleştirdi.

Kayyum atanmasına o günlerde de karşı olduğunu dile getiren Davutoğlu, "Dedim ki eğer bu insanlar suçlu idilerse seçime sokulmamalıydılar. Eğer seçime sokuldularsa ve yeni bir suç işlemişlerse önce hukuka gönderilmeliler. Yok hukuka gönderilmiş ve ceza almışlarsa belediye içerisinden bir seçim olmalı. Yoksa Türkiye'de seçimin bir mantığı kalmaz.'' ifadelerini kullandı.

KURUCUSU OLDUĞU VAKFA KAYYUM ATANDI

Verdiği röportajda kayyuma karşı olduğunu ifade eden Davutoğlu'nun kurucuları arasında yer aldığı Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atandığı açıklandı.

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTERİYORDU

1986 yılında kurulan vakıf, geçtiğimiz günlerde yönetimine kayyum atanan İstanbul Şehir Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteriyordu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelen 3 kişilik geçici kayyım heyeti Bilim Sanat Vakfı'na gelerek, kendilerinin kayyum olarak atandığını bildirdi.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Bilim ve Sanat Vakfının mahkeme tarafından kayyum atanıncaya kadar Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetileceği bildirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bilim ve Sanat Vakfınca kurulan İstanbul Şehir Üniversitesinin, Yükseköğretim Kurulu kararıyla 1 yıl geçici süreyle faaliyetinin durdurulup, idaresinin Marmara Üniversitesine bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Bilim ve Sanat Vakfının teslim alınarak komisyonca yönetimi işlemi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11'inci maddesinin 10. fıkrası gereğince (Mahkeme tarafından kayyum atanıncaya kadar kurucu vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilir) yerine getirilmiştir."

Yapılan işlemin yasanın amir hükmünün ifasından ibaret olduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İvedilikle teslim alınarak vakfın hukuku korunmuş ve yönetimi hukukçu, gayrimenkul ve finans uzmanları olmak üzere üç kişilik komisyonca ifa edilecektir. Bu bir kayyum ataması değildir. Bu eylem, Bilim ve Sanat Vakfının tüzel kişiliğinin korunması, maddi varlıklarına ve kuruluş amaçlarına sahip çıkılması eylemidir."