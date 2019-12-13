Davutoğlu'nun tanıtım programında en çok ve en az kullandığı kelimeler dikkat çekti

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin programını Ankara'da düzenlenen törenle açıkladı. Peki programda en çok kullanılan kelimeler nelerdi? Programda kullanılan kelimelerin yoğunluğu, partinin vaatlerine ilişkin bir ipucu olarak görülüyor.

Gelecek Partisi'nin programında en çok kullanılan kelime 232 seferle "ülke" oldu. Davutoğlu ikinci en çok olarak "kamu" kelimesini kullandı. Kamu kelimesi 207 kez sarf edildi. Üçüncü kelime ise 197 seferle "hak" oldu.

DAVUTOĞLU'NA HAS KELİMELER AZ KULLANILDI

Gelecek Partisi'nin programında "KHK" kelimesi 3 defa geçti. Davutoğlu'nun neredeyse her konuşmasında kullandığı "kadim" sözcüğü sadece bir kez yer aldı. Yine Davutoğlu ile özdeşleşen "stratejik" kelimesi ise 63 defa programda geçiyor. Derinlik sözcüğü de hiç kullanılmadı.

Davutoğlu'nun ülke, kamu ve hak kelimelerinden sonra en çok kullandığı kelimeler ise şu şekilde:

Politika 184

Ekonomi 183

Toplum 178

Temel 169

Siyasi 149

Devlet 145

Parti 143

Yeni 137

Türkiye 135

Demokrasi 125

Hukuk 124

Dış 115

Eğitim 113

Sosyal 110

Hayat 100

Üretim 98

Etkin 92

ŞEFFAF, ÖZGÜR VE KÜLTÜR



Parti programında öne çıkan diğer kelimeler ise şunlar oldu: kültür (82), özgür (75), çevre (64), güvenlik (63), sürdürülebilirlik (55), şeffaf (55), aile (44), insan hakları (37), anayasa (35), terör (31), adil (26), Avrupa (25) ve yoksul (18). Kürt kelimesi 6 kez yer alırken Alevi ise 3 defa kullanıldı.