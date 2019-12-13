Davutoğlu'nun tanıtım programında en çok ve en az kullandığı kelimeler dikkat çekti

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin programını Ankara'da düzenlenen törenle açıkladı. Peki programda en çok kullanılan kelimeler nelerdi? Programda kullanılan kelimelerin yoğunluğu, partinin vaatlerine ilişkin bir ipucu olarak görülüyor.
Gelecek Partisi'nin programında en çok kullanılan kelime 232 seferle "ülke" oldu. Davutoğlu ikinci en çok olarak "kamu" kelimesini kullandı. Kamu kelimesi 207 kez sarf edildi. Üçüncü kelime ise 197 seferle "hak" oldu.
DAVUTOĞLU'NA HAS KELİMELER AZ KULLANILDI
Gelecek Partisi'nin programında "KHK" kelimesi 3 defa geçti. Davutoğlu'nun neredeyse her konuşmasında kullandığı "kadim" sözcüğü sadece bir kez yer aldı. Yine Davutoğlu ile özdeşleşen "stratejik" kelimesi ise 63 defa programda geçiyor. Derinlik sözcüğü de hiç kullanılmadı.
Davutoğlu'nun ülke, kamu ve hak kelimelerinden sonra en çok kullandığı kelimeler ise şu şekilde:
Politika 184
Ekonomi 183
Toplum 178
Temel 169
Siyasi 149
Devlet 145
Parti 143
Yeni 137
Türkiye 135
Demokrasi 125
Hukuk 124
Dış 115
Eğitim 113
Sosyal 110
Hayat 100
Üretim 98
Etkin 92
ŞEFFAF, ÖZGÜR VE KÜLTÜR
Parti programında öne çıkan diğer kelimeler ise şunlar oldu: kültür (82), özgür (75), çevre (64), güvenlik (63), sürdürülebilirlik (55), şeffaf (55), aile (44), insan hakları (37), anayasa (35), terör (31), adil (26), Avrupa (25) ve yoksul (18). Kürt kelimesi 6 kez yer alırken Alevi ise 3 defa kullanıldı.