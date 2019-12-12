Haberler » Politika » Adı Davutoğlu'nun partisiyle anılan Mustafa Yeneroğlu, yeni partinin ismini 'Gelecek Partisi' olarak yazdı - Haberler

Adı Davutoğlu'nun partisiyle anılan Mustafa Yeneroğlu, yeni partinin ismini "Gelecek Partisi" olarak yazdı

AK Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya üzerinden adının birlikte anıldığı Ahmet Davutoğlu'nın yeni kuracağı partiyi tebrik etti. Paylaşımında yeni parti için "Yeni bir ümit" tanımlaması yapan Yeneroğlu'nun henüz resmi olarak açıklanmamış parti ismini "Gelecek Partisi" olarak yazması dikkat çekti.

12.12.2019 22:22 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:48Adı Davutoğlu'nun partisiyle anılan Mustafa Yeneroğlu, yeni partinin ismini

AK Parti'den istifa eden İstanbul Mustafa Yeneroğlu, Twitter üzerinden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partiyle ilgili paylaşımda bulundu.

PARTİNİN ADINI "GELECEK PARTİSİ" OLARAK YAZDI

Bir süre önce AK Parti'den istifa eden ve adı Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partiyle anılan Yeneroğlu'nun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partinin adını "Gelecek partisi" olarak yazdığı görüldü. Bilindiği üzere partinin adı henüz netlik kazanmamış, basın-yayın organlarında partinin ismiyle alakalı çıkan yalanlanmıştı.

"DEMOKRASİ TARİHİMİZE YENİ BİR ÜMİT"

Yeneroğlu paylaşımında, Ahmet Davutoğlu'nun partisini "Yeni bir ümit" olarak tanımlarken şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi partiler toplumumuzun farklı renklerini taşıyan temsili demokrasinin olmazsa olmazıdır. Demokrasi tarihimize yeni bir ümit olma iddiasıyla yola çıkan Gelecek Partisi'ni tebrik ediyor; çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü Türkiye tasavvuru için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

DAVUTOĞLU'NUN EKİBİ, KURULUŞ DİLEKÇESİNİ VERDİ

Partinin kuruluş başvuru dilekçesini teslim etmek için Davutoğlu'nun ekibinden bir heyet bugün İçişleri Bakanlığı'na gitti.

Heyette eski AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ayhan Sefer Üstün ile Selçuk Özdağ, 24. Dönem Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün, eski Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, eski AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ve eski AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ yer aldı.


Ahmet Davutoğlu, Milletvekili, AK Parti, Politika

Politika

Son Dakika Haberleri

23:10 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Haberler
23:03 Erdoğan: Kaleminden kan ve nefret damlayan birine Nobel edebiyat ödülü verildi - Haberler
22:56 Bakan Dönmez: "Güneş panellerini üreten fabrika teçhizatını tamamladı. - Haberler
22:46 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak... - Haberler
22:45 Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçı başladı! Canlı anlatım - Haberler
22:40 İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Senatosu'nun kabul ettiği 'Ermeni tasarısı' ile ilgili, "ABD... - Haberler
22:29 Son dakika: ABD Senatosu'nun sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etmesine Türkiye'den ilk tepki: Türk-Amerikan ilişkilerine zarar veriyor - Haberler
22:22 Adı Davutoğlu'nun partisiyle anılan Mustafa Yeneroğlu, yeni partinin ismini "Gelecek Partisi" olarak yazdı - Haberler
21:41 Temel Karamollaoğlu'ndan yeni partilere yeşil ışık: Temel ilkelerde anlaşırsak ittifak olabilir - Haberler
21:40 Afyonkarahisar'daki kazada yürek burkan detay - Haberler
12.12.2019 23:14:52