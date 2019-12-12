Adı Davutoğlu'nun partisiyle anılan Mustafa Yeneroğlu, yeni partinin ismini "Gelecek Partisi" olarak yazdı

AK Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Twitter üzerinden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partiyle ilgili paylaşımda bulundu.

PARTİNİN ADINI "GELECEK PARTİSİ" OLARAK YAZDI

Bir süre önce AK Parti'den istifa eden ve adı Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partiyle anılan Yeneroğlu'nun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partinin adını "Gelecek partisi" olarak yazdığı görüldü. Bilindiği üzere partinin adı henüz netlik kazanmamış, basın-yayın organlarında partinin ismiyle alakalı çıkan haberler yalanlanmıştı.

"DEMOKRASİ TARİHİMİZE YENİ BİR ÜMİT"

Yeneroğlu paylaşımında, Ahmet Davutoğlu'nun partisini "Yeni bir ümit" olarak tanımlarken şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi partiler toplumumuzun farklı renklerini taşıyan temsili demokrasinin olmazsa olmazıdır. Demokrasi tarihimize yeni bir ümit olma iddiasıyla yola çıkan Gelecek Partisi'ni tebrik ediyor; çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü Türkiye tasavvuru için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

DAVUTOĞLU'NUN EKİBİ, KURULUŞ DİLEKÇESİNİ VERDİ

Partinin kuruluş başvuru dilekçesini teslim etmek için Davutoğlu'nun ekibinden bir heyet bugün İçişleri Bakanlığı'na gitti.

Heyette eski AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ayhan Sefer Üstün ile Selçuk Özdağ, 24. Dönem Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün, eski Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, eski AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ve eski AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ yer aldı.