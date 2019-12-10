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Davutoğlu'nun yeni partisinin isminin YAP olacağı konuşuluyor

Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partinin isminin Yaşam ve Adalet Partisi olacağı konuşuluyordu. YAP, için geçtiğimiz aylarda Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapılmıştı.

10.12.2019 15:59 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:35

Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulacak yeni siyasi partinin isminin Yaşam ve Adalet Partisi (YAP) olacağı konuşuluyor. Bu isim için geçtiğimiz aylarda Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Avukat Ahmet Seba, Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapmıştı.

AK Parti'den ihracının istendiği dönemde partiden istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni parti çalışmalarında sona yaklaştı. Davutoğlu'nun yeni partisinin adı ve logosuyla ilgili ortaya birçok iddia atıldı. Edinilen son bilgilere göre yeni partinin adının Yaşam ve Adalet Partisi (YAP) olacağı belirtildi. İddiaya kaynak olarak, Davutoğlu'na yakın bir ismin Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı başvuru gösterildi.

YAP İÇİN BAŞVURUDA BULUNULDU

Kısa adı YAP olan ve logosunda "başak, "güneş" ve "terazi" simgeleriyle dikkat çeken Yaşam ve Adalet Partisi için TPE'ye başvuruda bulunan ismin 52061 sicil numarasıyla İstanbul Barosu'na kayıtlı Ahmet Seba olduğu bilgisine ulaştı. Stajyer avukatlığını tamamlayan Ahmet Seba'nın ofis açmak için 2 Aralık 2015 yılında ruhsat aldığı da edinilen bilgiler arasında bulunuyor.

AVUKATIN DAVUTOĞLU İLE BAĞLANTISI

Öte yandan, Ahmet Seba'nın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile olan yakın bağı da dikkat çekiyor. Seba'nın Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti Genel Başkanı olarak katıldığı 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra, 316 milletvekili ile temsil edildiği TBMM 26. Dönem Milletvekilleri arasında bulunan ve Davutoğlu'na yakın olan üst düzey AK Partili bir siyasetçinin hukuk danışmanlığını yürüttüğü de öğrenildi.

Davutoğlu'nun yeni partisinin isminin YAP olacağı konuşuluyor

Ahmet Davutoğlu, Adalet Partisi, Politika, Güncel


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