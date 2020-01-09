Davutoğlu'nun yardımcısı, Gelecek Partisi'nin oy oranına ilişkin rakam verdi

AK Parti'den ihraç süreciyle karşı karşıya gelerek istifa edip Ahmet Davutoğlu ile yoluna devam isimlerden Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ iddialı açıklamalarda bulundu. Gelecek Partisi'nin oy oranına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdağ, "Oy oranımız yüzde 6 ile 10 arasında değişiyor. İktidar firması adına çalışanlar Gelecek Partisi'ni daha düşük gösteriyor" dedi.

"ER GEÇ ERKEN SEÇİM OLACAK"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik eleştirilerde bulunan Özdağ, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu ülkedeki en büyük sorun. Er geç erken seçim olacak. Götüremezler, yürütemezler, yapamazlar" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN ÇÖZÜLEMEYECEK HİÇBİR SORUNU YOK"

Açıklamasının devamında "Türkiye'de ciddi bir ekonomik kriz var" diyen Özdağ, şöyle devam etti: "Mutfakta tencere kaynamıyor. İnsanların cebindeki paranın değeri düşmüş vaziyette. İnsanlar işsiz. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Ama sorunu çözemeyenler vardır. Hesabını da soracağız. Gerekirse devri sabık da yaratacağız. Yaratmayalım diyenler var, gerekirse yaratacağız."

DEVR-İ SABIK NEDİR?

Göreve gelenlerin kendisinden önceki dönemde görev yapanları potansiyel suçlu gibi görmesi ve buna göre davranmasına Türk siyasi jargonunda devr-i sabık yaratmak denmektedir. Bu kavram etkin olarak 2. Meşrutiyet sonrası Türk siyasi hayatına girmiştir.