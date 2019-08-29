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Davutoğlu tartışma yaratan sözlerine açıklık getirdi: MHP ve kendi partime sitemimdi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve hakkında mecliste araştırma önergesi sunulmasına neden olan "Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan insan yüzüne çıkamaz." sözlerine açıklık getirdi

29.08.2019 08:30 Davutoğlu tartışma yaratan sözlerine açıklık getirdi: MHP ve kendi partime sitemimdi
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve hakkında mecliste araştırma önergesi sunulmasına neden olan "Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan insan yüzüne çıkamaz." sözlerine açıklık getirdi.

Davutoğlu, bu ifadelerin öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi'ne, ikinci olarak da AK Parti'ye bir sitem olduğunu belirtti. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinin ardından yaptığı koalisyon görüşmelerinden sonuç alamadığını hatırlatan eski başbakan, "Beni hayrete düşüren şu oldu: Bu kadar sert mücadelenin sürdüğü dönemde MHP Genel Başkanı tekliflerime hayır dedi." şeklinde konuştu.
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Milliyetçi Hareket Partisi, Ahmet Davutoğlu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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