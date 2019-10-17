Davutoğlu, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektuba tepki gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı, 9 Ekim 2019 tarihini taşıyan skandal mektubu ortaya çıktı. Trump, mektubunda Erdoğan'ın, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG'nin silahlı birliklerinin başındaki terörist Ferhat Abdi Şahin ile müzakere etmesini istedi. AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Trump'ın mektubuna sinirlendi ve şu ifadelerle tepki gösterdi: Özür dilenmediği takdirde yarın yapılması beklenen görüşmeler ve ABD ziyareti acilen iptal edilmelidir.

"ÖZÜR DİLENMEZSE, ABD ZİYARETİ İPTAL EDİLMELİ"

Davutoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektubun ortaya çıkmasının ardından çağrıda bulundu. Twitter hesabından söz konusu mektupla ilgili tepkisini dile getiren Davutoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsında Türk milleti ve devleti rencide edilmiştir. Özür dilenmediği takdirde yarın yapılması beklenen görüşmeler ve ABD ziyareti acilen iptal edilmelidir." ifadelerini kullandı.

TRUMP MEKTUBUNDA NE YAZDI?

Trump mektupta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG'nin silahlı birliklerinin başındaki kod adı "Şahin Cilo", asıl adı Ferhat Abdi Şahin olan, ancak kendisini Amerikalılar'a "General Mazlum Kobani" diye tanıtan teröristle müzakereye oturmasını önerdi.

Trump'ın mektubunun tam metni şöyle;

Sayın Cumhurbaşkanı,

Hadi iyi bir anlaşma yapmaya çalışalım. Siz binlerce kişinin öldürülmesinin sorumlusu olmak istemezsiniz, ben de Türk ekonomisini yok etmek istemem-ki yaparım. Bu konuda yapabileceklerimin küçük bir örneğini Rahip Brunson'da ortaya koymuştum.

"GENERAL MAZLUM TAVİZ VERMEYE RAZI"

Sizin sorunlarınızı çözmek için çok çalışıyorum. Dünyayı hayal kırıklığına uğratmayın. İyi bir anlaşma yapabilirsiniz. General Mazlum (Şahin Cilo adlı PKK'lı) sizinle müzakere etmek istiyor geçmişte yapamayacağı pek çok tavizi vermeye razı. Yeni elime geçen, bana hitaben yazdığı mektubu ekte size gönderiyorum.

Eğer bunu doğru ve insani şekilde yapabilirseniz, tarih size olumlu bakacaktır. Eğer iyi şeyler olmaz ise sizi sonsuza kadar şeytan olarak görecektir. Katı bir adam olmayın. Deli olmayın.

Sizi daha sonra arayacağım

Saygılarımla

Donald Trump