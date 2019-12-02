Davutoğlu ve Babacan, HDP eski milletvekilleriykle temas halinde

AK Partiden istifa eden eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın ekipleri Doğu ve Güneydoğu illerinde pek çok isimle görüşüyor.

Pek çok eski AK Parti il başkanının çalışmalara Babacan'dan önce başlayan Davutoğlu ile hareket edeceği konuşuluyor. Bazı isimler de telaffuz ediliyor.

ESKİ HDP MİLLETVEKİLLERİ ASLAN VE DOĞAN, DAVUTOĞLU'NUN PARTİSİNDE KURUCU MU OLUYOR?

Kulis bilgilerine göre, HDP'den istifa eden eski Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan ve yine eski HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın adı Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulu üyeleri arasında geçiyor. Eski HDP milletvekili Ufuk Uras'ın da Davutoğlu'nun kuracağı partiye destek vereceği belirtiliyor. Alevi derneklerinden bir ismin de kurucular arasında yer alması bekleniyor.

ERDOĞMUŞ VE ERDEM'İN ADI BABACAN'IN PARTİSİ İLE ANILIYOR

Eski ANAP milletvekili olan ve hem AK Parti hem de HDP seçmeni üzerinde etkisi olduğu belirtilen Abdulbaki Erdoğmuş'un adının Babacan'ın kuracağı parti ile sık sık anılmaya başlandığı öğrenildi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığı ile bilinen Erdoğmuş'un, Babacan'ın kuracağı partide yer alması halinde, partinin Kürt politikasında önemli bir etkiye sahip olacağı belirtiliyor. Erdoğmuş'un kardeşi Nimetullah Erdoğmuş halen Şanlıurfa Milletvekili olarak HDP'de siyaset yapıyor.

Babacan'ın partisi ile ismi anılan bir diğer kişi ise, Dicle Üniversitesinden anayasa profesörü Fazıl Hüsnü Erdem. AK Parti'nin bir dönem kurduğu yeni anayasa yazımı ekibinde de yer alan ve AK Parti tarafından 7 Haziran seçimlerinde Diyarbakır'dan aday gösterilen Erdem, 5'inci sıradan aday gösterilmesi nedeniyle seçim çalışmalarında yer almamıştı. Babacan'ın birlikte çalışmak istediği birçok ismin de halen belli görevlerde bulunmaları nedeniyle isimlerinin gizli tutulduğu öğrenildi.