Ahmet Davutoğlu'nun kasım ayında, eski başbakan yardımcılarından Ali Babacan'ın da aralık sonunda partilerinin tabelalarını asmaları bekleniyor. Davutoğlu ve Babacan'ın görüştüğü Kürt siyasetçilerin isimleri belli oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Kürt seçmende karşılığı olan eski AK Parti'li ve HDP'li siyasetçiler ile akademisyenlerle görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Tarafsız Haber Ajansı'nın haberine göre Davutoğlu ve ekibinin Kürt siyasetçilerle görüşmeleri açık davet şeklindeyapılırken, Babacan ve ekibi görüşmelerini daha çok görüş alışverişi biçiminde yürütüyor.

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI YAPMIŞ SİYASETÇİLER DAVUTOĞLU İLE HAREKET EDECEK

Ali Babacan'ın kuracağı yeni partinin tüzük ve programı için belirlediği 22 başlığı görüşmek üzere bölgedeki siyasetçi ve uzmanları davet ettiği, buluşmanın bu ay gerçekleşeceği belirtildi.

Diyarbakır, Ağrı, Adıyaman, Batman, Muş ve Şırnak'ta daha önce AK Parti il başkanlığı yapmış siyasetçilerin Davutoğlu ile birlikte hareket ettiği ve partide yer alacakları öğrenildi.

Diyarbakır'ın önceki dönem AK Parti'li milletvekillerinden Cuma İçten de Davutoğlu'nun kuracağı partide yer alacak.

ALTAN TAN İKİ EKİPLE DE GÖRÜŞTÜ

3 dönem HDP listelerinden Diyarbakır milletvekili seçilen, son seçimde SP'den İstanbul adayı olan Altan Tan'ın davet üzerine Ahmet Davutoğlu ile görüştüğü öğrenildi.

Görüşmede, Altan Tan'a yeni parti için davet yapıldığı, ancak Tan'ın yeni kurulacak partinin Kürt ve dış politikası başta olmak üzere bazı konuların netliğe kavuşması için davete "nezaketen şimdilik evet demediği" yanıtı verdiği öğrenildi.

Şimdiye kadar Ali Babacan ile bir irtibat kurmadığı öğrenilen Tan'ın, Babacan'ın kurmaylarından Nihat Ergün ile de görüştüğü ve oradaki görüşmenin partiye davet şeklinden ziyade bir görüş alışverişi şeklinde geçtiği öğrenildi.

EKMEN, ALİ BABACAN EKİBİYLE HAREKET EDİYOR

Eski AK Parti Batman Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'in ise, Ali Babacan'ın kuracağını açıkladığı parti ile hareket ettiği öğrenildi. Ekmen, çözüm süreci döneminde de "akil insanlar" heyetinde yer almıştı.

Babacan ve ekibinin, bölgede toplumda karşılığı olan ve "geçmişi temiz" eski ve yeni siyasetçilerle görüşmelerini sürdüğü öğrenildi.

Davutoğlu ve Babacan, AK Parti'de siyasete devam eden ancak partinin bazı politikalarını eleştiren isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor. AK Parti'nin kurulduğu dönemdeki değerlerinden uzaklaştığını düşünen, buna rağmen bir değişim-dönüşüm beklentisi ile partiden ayrılmayan çok sayıda ismin, yeni partilere hemen geçmek yerine bir süre beklemeyi tercih ettiği belirtiliyor. AK Parti kurmaylarının da söz konusu isimleri yakın markajda tuttuğu ifade ediliyor.