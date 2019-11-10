Davutoğlu, yeni parti binasını mühürlenme riski nedeniyle CHP'li belediye sınırları içinde seçecek

13 Eylül'de yaptığı basın açıklamasıyla AK Parti'den istifa eden Ahmet Davutoğlu, yeni parti hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Partinin ne zaman kurulacağı, adının ne olacağı, kurucular kurulunda hangi isimlerin yer alacağı, AK Parti'nin devamı olup olmayacağı, parti programının Türkiye'nin temel meseleleri konusunda ne söyleyeceği hep merak edildi.

ARALIK AYININ İLK HAFTASINDA KURULACAK

T24'te yer alan habere göre, Davutoğlu'na yakın kaynakların verdiği bilgiye göre parti en geç aralık ayının ilk haftası kurulacak. Parti ismi ve logosu üzerinde çalışmalar sürüyor. "Davutoğlu'nun adalet konusundaki rahatsızlık ve hassasiyetinin parti ismine yansıyabileceği" söyleniyor. Kaynakların ifadeleriyle 'harman' olmaya hizmet edecek kadrolarla yol alınacak. İl ve ilçe teşkilatlarında yer alacak isimler üzerinde de tek tek çalışılıyor.

KÜRT AŞİRET VE KANAAT LİDERLERİYLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Dindar kesimlerin, Alevilerin, Kürtlerin hassasiyetlerinin gözetileceği bir kurucular kurulunun oluşturulacağı, bunun için Alevi kesiminden isimlerle, eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten'in aracılığı ile de Kürt aşiret ve kanaat liderleriyle görüşülüyor. Eş zamanlı olarak MHP'den, İyi Parti'den, AK Parti'den isimlerle temaslar olduğu konuşuluyor. Eski MHP'li vekil Mehmet Şandır görüşülen isimler arasında.

PARTİ BİNASI CHP'Lİ BELEDİYENİN SINIRLARI İÇERİSİNDE KİRALANACAK

Davutoğlu'nun görüşmeleri ağırlıklı olarak Ankara'da sürüyor. Genel Merkez binasının da CHP'li bir belediyenin sınırları içerisinde kiralanacağı belirtiliyor. Zira İstanbul'daki bina AK Parti yönetimindeki Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlenmişti. İstanbul için yeni bir bina bulunduğu ama yerinin şimdilik gizli tutulduğu söyleniyor.

67 KİŞİLİK LİSTEYİ YALANLAMIŞTI

Öte yandan Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde, kuracağı partiye yönelik basında yer alan kurucular kurulu listesi için, "Bu hayali bir liste." ifadesini kullanmıştı. Davutoğlu ayrıca, parti kurma sürecini yıl sonunda tamamlayacaklarını bildirmişti.

KURUCULAR KURULU'NDA YER ALDIĞI İDDİA EDİLEN 67 İSİM

Davutoğlu'na yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, kurucular kurulu listesinde yer aldığı iddia edilen bazı isimler şunlardı:

"Yaşar Bozkurt, Şule Tunalı, Metin Bulduk, Feridun Bilgin, Yeşim Karadağ, Ufuk Uras, İsmail Müftüoğlu, Ali Sarıkaya, Ahmet Çakar, Zafer Gül, Ömer Ünal, İbrahim Turhan, Feramuz Üstün, Cemalettin Kani Torun, Cuma İçten, Talha Erol Durmaz, Coşkun Çakır, Selçuk Özdağ, Abdullah Başçı, Kemal Atmaca, Ahmet Akçay, Abdullah Yeşil, Ayhan Sefer Üstün, Mustafa Öztürk, Bayram Zilan, Etyen Mahçupyan, Hacı Bilal Aslan, Namık Ergün, Hüseyin Gürsoy, Yavuz Cengiz, Diyadin Uçar, Özlem Albayrak, Fatma Yavuz, Selim Temurci, Kerim Özkul, Dalyan Karadaş, Münire Karacan, İrfan Karataş, Ahmet Çelik, Yavuz Bayraktar, Namık Ergün, İhsan Özkes, Cihan Öztunç, Sedat Çakıroğlu, Uğur Kaleli, Mustafa Baloğlu, Hasan Hüseyin Bozok, Yeşim Karadağ, Ali Rıza Alaboyun, Nedim Yamalı, Musa Arat, Aydın Altaç, Timuçin Oğuz, Seyfettin Bilen, Mehmet Ali Pulcu, Cesim Gökçe, Rumi Bekiroğlu, İslam Meral, Yılmaz Erten, Osman Sert, Fırat Özkan, Yavuz Değirmenci, Aynur Algül, Recep Nişancı, Cemile Bayraktar, Tarık Güneş, Abdurrahman Dimez."