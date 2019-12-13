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Davutoğlu, yeni partisini AK Parti'nin temel ilkelerinin okunduğu salonda ilan etti

Yeni partisini bugün resmen ilan eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun parti ilkelerini ilan ettiği Ankara'daki Bilkent Oteli'nde dikkat çeken bir detay son dakika gelişmesi olarak gün yüzüne çıktı. 2001 yılında AK Parti'nin temel ilkeleri de beraberindeki 74 kurucu üyeyle birlikte Bilkent Otel'de okunmuştu.

13.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:03

AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin dilekçesi dün İçişleri Bakanlığı'na verilmişti. Davutoğlu, Ankara Bilkent Otel'de kameralar karşısına çıkarak, yeni kurdukları Gelecek Partisini ve partinin kurucularını tanıttı.

YER SEÇİMİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

AK Parti'nin kuruluşunda da Bilkent Oteli'nin özel bir yer vardı. 2001 yılında AK Parti'nin temel ilkeleri, Bilkent Oteli Konferans Salonu'nda 74 kurucu üye ve partiyi destekleyen bağımsız milletvekillerinin katıldığı programda okunmuştu.

ÜÇ KANAL YAYINLANDI

Ahmet Davutoğlu salona eşi Sare Davutoğlu'yla birlikte giriş yaptı. Davutoğlu'nun açıklamalarını televizyonlardan yalnızca Habertürk, Haber Global ve Tele1 yayımladı.

"GENÇLİK BURADA HOCASININ YANINDA"

Davutoğlu'nun konuşması 40 dakika sürdü. Salonda Kurucular Kurulu ve ziyaretçilere ayrılan yerlerin tamamı doldu. Davutoğlu konuşmasında "Bir arada buradayız" vurgusu yaparken, konuşmadan önce gösterilen kısa filmde "İçerisinde farklı ağaçların olduğu orman" teması hakimdi. Sık sık "Gençlik burada hocanın yanında" sloganı atıldı.

FOTOĞRAFLARINA YER VERİLMEDİ

Salonda Atatürk posteri ve Türk Bayrağı asılırken Davutoğlu'nun fotoğrafına yer verilmedi. Davutoğlu konuşmasında 1 kez "FETÖ", 1 kez "Darbeciler", 2 kez de "Paralel yapılar" ifadelerini kullandı.

"Atatürk" ifadesini konuşmasında 1 kez kullanan Davutoğlu, "Temel ilkemiz özgürlükçü laiklik ve çoğulcu din anlayışıdır" mesajını verdi.

Davutoğlu, yeni partisini AK Parti'nin temel ilkelerinin okunduğu salonda ilan etti

Ahmet Davutoğlu, AK Parti, Politika, Güncel


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