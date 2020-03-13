Davutoğlu: Yolsuzlukla mücadele edeceğimi fark eden rant çevrelerinden ötürü ayrılmak zorunda kaldım
Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu “yolsuzluklarla mücadele edeceği farkeden bazı rant çevreleri başbakanlığından rahatsız olduğu için ayrılmak zorunda kaldığını” açıkladı.
13.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:31
Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu 'yolsuzluklarla mücadele edeceğini farkeden bazı rant çevreleri başbakanlığından rahatsız olduğu için (Bu görevden) ayrılmak zorunda kaldığını' açıkladı. Davutoğlu son dört yılda yolsuzlukların tırmandığını da söyledi.
'AK Parti'yi neden sattı?' sorusuna cevap verdi
Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi Medya hesabında "Vatandaş soruyor Davutoğlu yanıtlıyor" başlığı altında vatandaşlardan gelen sorulara cevap veriyor. Kendisinin de AK Partili olduğunu ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a oy vermediğini belirten bir vatandaş şöyle sordu: "AK Parti'ye neden böyle yan çizdi anlamıyorum. AK Parti hakkında çok kötü düşünceleri var. Neden böyle yaptı, neden sattı? O da Ak Parti'nin çizgisinden gidiyordu."
'AK Parti'yi neden sattı?' sorusuna cevap verdi
Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi Medya hesabında "Vatandaş soruyor Davutoğlu yanıtlıyor" başlığı altında vatandaşlardan gelen sorulara cevap veriyor. Kendisinin de AK Partili olduğunu ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a oy vermediğini belirten bir vatandaş şöyle sordu: "AK Parti'ye neden böyle yan çizdi anlamıyorum. AK Parti hakkında çok kötü düşünceleri var. Neden böyle yaptı, neden sattı? O da Ak Parti'nin çizgisinden gidiyordu."
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, AK Parti, Dünya
Manşet
Haberler
Haberler
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Haberler
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Haberler
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Haberler
Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi
Haberler
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Haberler
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet