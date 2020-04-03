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- Dayak atan Hint polisi bu kez sokak sokak gezerek şarkı söyledi- Hint polisi bu kez şarkı...

- Dayak atan Hint polisi bu kez sokak sokak gezerek şarkı söyledi Hint polisi bu kez şarkı söyleyerek vatandaşların sokağa çıkma yasağına uymaları istedi Ünlü bir şarkının sözlerini değiştirip şarkı söyleyen polis, vatandaşları hem uyardı hem de eğlendirdi Korona virüsü nedeniyle sokağa...

03.04.2020 19:17 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:19
- Dayak atan Hint polisi bu kez sokak sokak gezerek şarkı söyledi
Hint polisi bu kez şarkı söyleyerek vatandaşların sokağa çıkma yasağına uymaları istedi
Ünlü bir şarkının sözlerini değiştirip şarkı söyleyen polis, vatandaşları hem uyardı hem de eğlendirdi
KALKÜTA - Korona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan Hindistan 'da polis, birkaç gün önce sokağa çıkanlara karşı sert mücadelede bulunurken bu kez evde kalan vatandaşları eğlendirmek için şarkı söyledi.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle ülkeler "evde kal" çağrısında bulunuyor. Yapılan söz konusu çağrıya uymayan bazı ülkelerde sokağa çıkma yasağı getirilirken Hindistan'da da 21 günlük sokağa çıkma yasağı süreci devam ediyor. Yasağa uymayarak sokağa çıkanlara karşı Hint polisin sert mücadelesi dünya gündemine oturmuştu. Hint halkı ise artık korona virüsünün tehlikesini ciddiye aldı ve çoğunun evlerine çekildiği gözlemlendi. Hint polisi de bu kez evde kalan vatandaşları eğlendirmek için sokak sokak gezerek şarkı söyledi. Hindistan'ın birkaç eyaletinde polisin bu nazik davranışı sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı. Vatandaşlar bu kez polisi alkışladı.
Kalküta eyaletinde polis, ünlü bir şarkın sözlerini değiştirip korona virüsü ile ilişkilendirerek yeniden seslendirdi. Şarkının yeni sözleri vatandaşları hem virüs hakkında uyardı, hem de eğlendirdi. Farklı eyaletlerde polisin seslendiği şarkılar balkonlarda bekleyen vatandaşlara moral oldu. - Dayak atan Hint polisi bu kez sokak sokak gezerek şarkı söyledi- Hint polisi bu kez şarkı...

Kaynak: İHA

Etiketler: Hindistan, Polis, Güncel

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- Dayak atan Hint polisi bu kez sokak sokak gezerek şarkı söyledi- Hint polisi bu kez şarkı...
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