Yunanistan'ın Gaddarlığından Kaçan Göçmenler Yaralı ve Çıplak Halde Türk Köylerine Sığınıyor!

Yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler, vücutlarında şiddetli darp izleri ve yarı çıplak vaziyette Yunanistan'dan kaçıp Türk köylerine sığınıyor. Yunanistan'a, Meriç Nehri ile 191 kilometrelik sınır hattı bulunan ve bunun sadece 12 kilometresi kara hudut olan Edirne, göçmenlerin 'umuda yolculuklarında' kilit şehir olmaya devam ediyor.

GÖÇMENLERİN ÖLÜMÜ, "GERİ İTME" İDDİALARINI ALEVLENDİRDİ

Edirne'de son bir ayda sınır hattına yakın köylerde, göçmenlerin donarak ölümü ve bunun yanı sıra vücutlarında şiddetli darp izleri ve yarı çıplak vaziyette Yunanistan'dan gönderilerek Türk köylerine sığınmaları, deport ya da push back olarak adlandırılan 'geri itme' iddialarını tekrar alevlendirdi.

YUNANİSTAN'DAN MÜLTECİ TERÖRÜ

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası anlaşmalarla göçmenlere karşı yapılan darp, işkence ve zulmün önüne geçilmeye çalışılırken, Türk-Yunan sınırında yaşanan ve 3 kaçak göçmenin donarak ölmesi ile sonuçlanan olayın ardından, Yunanistan'ın bu kararları ihlal ettiği ileri sürüldü.

ORANTISIZ GÜÇ VE ZULMÜ

Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne getirilen kaçak göçmenlerin, yetkililerle yaptığı görüşmeler ve vücutlarındaki darp izleri, Yunanlı güvenlik güçlerinin sınır hattında uyguladıkları orantısız güç ve zulmü gözler önüne serer nitelikte olduğu kaydedildi.

YURTDIŞINA KAÇMAK İSTEYEN GÖÇMEN SAYISI 70 BİNİN ÜZERİNDE

Öte yandan, Edirne'de bu yılın ilk 11 ayındaki rakamlara göre sınır hatlarında yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen göçmen sayısının 70 binin üzerinde olduğu belirtildi.

VÜCUTLARINDAKİ DARP İZLERİ DEHŞETİ GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

Yunanistan'dan darp edilerek, yarı çıplak halde zorla Türkiye'ye gönderildiklerini iddia eden kaçak göçmenler, 12 Kasım'da Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kiremitçisalih köyü kahvesine sığınarak, Türk halkından yardım istedi. Köy sakinlerinin yardımlarının ardından jandarma ekipleri, tedavilerini yaptırdıkları göçmenleri Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim etti.