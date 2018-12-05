"Dayak Yedim" Diyen Meral Kaplan'ın, Çocuğunun Bakıcısını, Annesini ve Kız Kardeşini Dövdüğü Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz yıl çocuğunun bakıcısı tarafından dövüldüğünü iddia eden Meral Kaplan'ın yalan söyledi ortaya çıktı.

ANNESİNİ VE KIZ KARDEŞİNİ DÖVDÜ

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında ünlü oyuncu Meral Kaplan çocuğunun bakıcısı tarafından darp edildiğini iddia etmişti. Gerçek ise bambaşka çıktı. Olayda Kaplan'ın bakıcıyı, annesini ve kız kardeşini dövdüğü ortaya çıktı. Olay şu şekilde yaşandı: "Meral Kaplan, annesiyle ve kız kardeşleriyle birlikte evinin salonunda oturuyordu. Biranda bakıcıyla tartışmaya başladı. Annesiaraya girince daha öfkelenen Meral Kaplan sinir krizi geçirdi. Sinirlerine hakim olamayan Meral Kaplan, annesine tekme attı. Kız kardeşini ise tokatladı."

"SAÇLARIMDAN TUTUP YERE DÜŞÜRDÜ"

Konuyla ilgili açıklama yapan bakıcı kadın ise, "Bakıcı ben vurmadım. Meral benim arkamdan koştu ve saçlarımdan tutup yere düşürdü." ifadelerini kullandı. Olay ile ilgili mahkeme süreci ise devam ediyor.

MERAL KAPLAN NE DEMİŞTİ?

Meral Kaplan, 60 yaşındaki Moldovalı bakıcısının kendisini darp ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu. Bir televizyon programında konuşan Kaplan, "Bakıcımız 60 yaşındaydı. Ayrılmak istiyordu. Ben de 'Sen yavaş yavaş ayrıl, biz de başka birini bulalım' dedim. Beni ittirdi, başım betona çarptı. Ardından kalktım, vazoyu kafamda kırdı. Bir saat sürdü bu çekişme. Polise gitmemem için beni odaya kilitledi. Çığlıklarımı duyan komşularım beni kurtardı. Bakıcım beni darp ederken eşim de beni izledi. Beni en çok üzen şey eşimin bu duruma tepkisiz kalmasıydı. Yıllardır o kadınla birlikte üzerimde hakimiyet kuruyordu. Canımı zor kurtardım. Daha sonra bakıcı benden özür diledi" dedi.

EŞİNDEN 2 MİLYON TL TAZMİNAT İSTEMİŞTİ

Kaplan, kocasına İstanbul Aile Mahkemesi'nde avukatı Gülgün Çavuşoğlu aracılığıyla boşanma davası açmıştı. Bakıcıdan şikâyetçi olan Kaplan'ın dava dilekçesinde "Bakıcım tarafımdan darp edildim. Eşim beni korumadı. Hatta ona yardım etti" diyerek, 1 milyon lira maddi 1 milyon lira manevi tazminat istemişti.