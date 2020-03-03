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Dayak yiyen Alman gazeteci Midilli'den ayrıldı

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda limana gelen göçmenleri haber yaparken Yunanlı fanatiklerden dayak yiyen Alman gazeteci Midilli'den ayrıldı.

03.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:02Dayak yiyen Alman gazeteci Midilli'den ayrıldı
'ın Midilli Adası'nda limana gelen göçmenleri yaparken Yunanlı fanatiklerden dayak yiyen Alman gazeteci Midilli'den ayrıldı.

, Çeşme, Dikili, Ayvalık bölgelerinden deniz yoluyla göçmenler Yunan adalarına akın etmişti. Bu gelişmeler sırasında iki Alman gazeteci deniz yoluyla Midilli'ye gelen göçmenleri görüntülerken saldırıya uğramış ve olay büyük tepki almıştı.

Sosyal medya hesabından yaralı halde fotoğraflı paylaşım yapan Alman gazeteci, Michael Trammer, "Midilli limanında göçmenlerin teknesini görüntülerken, Yunanlı faşistlerin saldırısına uğradım" dedi. Bu arada, Alman gazetecilerin dövülme olayıyla ilgili daha yakından fotoğraflar ortaya çıktı. - AYDIN

Midilli Adası, Yunanistan, Kuşadası, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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3.03.2020 15:05:36