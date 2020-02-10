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Dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen Kadir Şeker soruşturmasında yeni gelişme

Konya'da bir erkek tarafından darp edilen kadını kurtarmak isterken yaşanan münakaşa sonucu katil olan Kadir Şeker soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada yeni görgü tanıkları ortaya çıktı. Polis, görgü tanıklarının bilgisine başvuracak. Verilecek ifade Şeker'le ilgili yeni gelişmelerin önünü açabilecek.

10.02.2020 08:15 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:59

'da dövülen kadına yardım etmek isterken, şiddet uygulayan Özgür Duran'ı öldüren Kadir Şeker soruşturmasında tanıklar ortaya çıktı.

Konya'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kadir Şeker, parkta sevgilisini döven kişiye müdahale ettiği sırada çıkan boğuşmada şahsı kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü için 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Şeker'in serbest bırakılması için 'da '#kadiricinadalet' etiketiyle kampanya başlatıldı.

GÖRGÜ TANIKLARI DİNLENECEK

T24'te yer alan habere göre; soruşturmayı genişleten savcılık ve polis yeni bulgulara ulaştı. Sosyal medyada da büyük yankı bulan olayın ardından harekete geçen Konya Emniyeti, cinayetle ilgili yeni görgü tanıklarını ortaya çıkardı. Polis, savcılık talimatıyla birlikte görgü tanıklarının bilgisine başvuracak. Görgü tanıklarının vereceği ifade katil zanlısı olduğu gerekçesiyle tutuklanan üniversite öğrencisi Şeker'le ilgili yeni gelişmelerin önünü açabilecek.

KEŞİF GECE YAPILACAK

Bu arada savcılık olayla ilgili bu gece olay yerinde keşif işlemine başladı. Soruşturmayı yürüten savcı tarafından yapılan ve adli soruşturmanın önemli unsurlarından olan yer gösterme işlemi için tutuklu katil zanlısı Şeker de cezaevinden alınarak olay yerine getirilecek. Şeker, olayın nasıl yaşandığını bu kez olay yerindeki tatbikatta savcıya anlatacak. Keşfin güvenlik gerekçesiyle gece yapılacağı belirtildi.

Eşinin dövdüğü kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker için kampanya başlatıldıEşinin dövdüğü kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker için kampanya başlatıldı

Dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen Kadir Şeker soruşturmasında yeni gelişme

Twitter, Konya, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (78)
GUL:Kendimizi korumak için tabiki bıçak taşımak normal her taşıyan suclumu Bu çocuk suçsuz adalet mutlaka bu çocuğun suçsuzluğunu anliycak Allah yardım çın olsun inşallah
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28 3
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EDA:ahhh canım gencecik. sonuçta başkasına yardım ederken olmuş yani ölen şahsı önceden tanımıyor. nasıl bir boğuşma yaşandıki öyle bir şeye mecbur kaldı. Bizler tam olarak detayı bilmiyoruz Allah yardımcısı olsun. adaletin doğru bir karar vereceğine inanıyorum
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16 1
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ADINIZI YAZIN:BİR GÜN BİLE TUTUKLANMASI YANLIŞ.
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27 5
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ASLAN:Benim anlamadigim bu kadir iy biri de bicakla ne diye dolasiyo bicagi nerden bulmus
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8 24
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ÖZCAN:SUÇ MAKİNESİ BİRİNI KAZAYLA ÖLDÜRMÜŞ AMA.....KAC CANI KURTARDI ACABA.... BU ÇOCUK KATİL DEĞİL KAHRAMANDIR KAHRAMAN
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43 5
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LVB:Ne serbest kalması ya adam yanında bıçak taşıyor. Bir cinnet anında ne malum başka birine saplamayacağı. Atarsın 2 yumruk zaten çevredikiler ayırır gidersiniz emniyete. Çifte standart var.
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47 139
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....:BU ARADA BIÇAK ÖLEN ADAMIN VE ÇOÇUĞU ÖLDÜRMEK İÇİN ÇEKİYOR BOĞUŞMA SIRASINDA KENDI ÖLÜYOR
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20 4
ÖĞRENCİ:acaba neden taşıyo hayalleri olan geleceği olan bi çocuk o. bende taşıyorum kütüphaneye giderken 10 saat kütüphanede kalıyorum ekmek nutella bıçak bende götürüyorum yemek yemeğe vakit kalmıyo çünkü. siz anlamazsınız bunu
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32 11
FMANASX:Bu ülkede kendini korumanın başka yöntemi var mı ? Hele de cinayetler artmışken bir sokak arasında başına neler gelir bilemezsin kusura bakma ama adam bıçağı taşıyor diye katil adayı diyemezsin hele de böyle bir ülke de yaşıyorsan.
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44 6
3. MAHMUT:Yatak odasına giren birini öldürünce ceza alınmıyor haberin varmı? sırf muhalefet olsun diye yazıyorsun küçük beyinli travesti.
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3 1
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