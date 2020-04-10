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Dayanışma askısına bir günde 85 koli yardım geldi

Koronavirüs salgını sürecinde ihtiyaç sahibi ilçe sakinleri için 'Beylikdüzü Tek Yürek' diyerek başlatılan 'Dayanışma Askısı' kampanyası büyük destek görüyor.

10.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:54
Dayanışma askısına bir günde 85 koli yardım geldi

Koronavirüs salgını sürecinde ihtiyaç sahibi ilçe sakinleri için ' Beylikdüzü Tek Yürek' diyerek başlatılan 'Dayanışma Askısı' kampanyası büyük destek görüyor. Beylikdüzü Belediyesi'nin tüm marketlere dağıttığı askılara komşuları için erzak bırakan Beylikdüzü halkının yardımlarıyla ilk gün toplamda 85 kolilik kumanya hazırlandı.

Koronavirüs sürecinde birçok önemli çalışmaya imza atan ve tedbirlerin yanısıra dayanışma ruhuna da önem veren Beylikdüzü Belediyesi'nin başlattığı 'Dayanışma Askısı' kampanyası büyük ilgi gördü.  'Beylikdüzü Tek Yürek' diyerek başlatılan ve yardımlaşmayı pekiştiren kampanya kapsamında, Beylikdüzü'ndeki tüm marketlere yerleştirilen 260 askıya ilk gün toplamda 85 kolilik erzak bırakıldı. Vatandaşların, ihtiyaç sahibi komşuları için askıya bıraktığı erzakları tasnifleyip kolileyen belediye ekipleri aynı titizlikle oluşturulan kumanyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Beylikdüzü Belediyesi aynı zamanda bırakılan ürünlerde eksiklerin olması durumunda da belediyenin Gıda Bankası ile takviyelerde bulunuyor.

ÇALIK : NELER BAŞARABİLECEĞİMİZİ BİR KEZ DAHA GÖSTERMİŞ OLDUK

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, kampanyanın gördüğü ilgi ve katılımdan duyduğu memnuniyetini anlatırken "İhtiyaç sahibi komşularımızı unutmayarak başlattığımız kampanyamızda 'Beylikdüzü Tek Yürek' diyerek yola çıktık. Beylikdüzü halkının maksimum hassasiyet göstererek katılım göstereceğine inanıyordum. Dayanışma duygusunun virüsten daha hızlı yayılmasını istiyorum. Askıya bırakılan ürünler her gün düzenli olarak alınıp kolilere yerleştirilerek özenle ihtiyaç sahibi komşularımıza ulaştırılmaya devam edecek. Evine alışveriş yaparken komşusunu unutmayarak askıya erzak bırakan tüm hemşerilerime de teşekkür ediyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Beylikdüzü Belediyesi, Koronavirüs, Beylikdüzü, Güncel
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