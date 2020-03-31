Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

"Dayanışma ve Kenetlenme ruhuyla bu zorlu günleri atlatacağız"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Koronavirüs (KOVİD-19) salgınıyla mücadele kapsamında başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 5 aylık maaşını bağışlayarak destek verdi.

31.03.2020 08:15 | Son Güncelleme: 31.03.2020 08:15

"BİRLİKTE HAREKET ETME VE KENETLENME RUHUMUZ BİZİ AYAKTA TUTAN YEG NE GÜÇTÜR"

Millet olarak birlik, beraberlik, dayanışma ve kenetlenme ruhuyla hareket ettikleri zaman her türlü zorluğun üstesinden geldiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de etkisini artıran Koronavirüs (KOVİD-19) salgınıyla mücadele kapsamında her türlü tedbirin alındığı bu zorlu dönemde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bir nebzede olsa destek olmak adına 5 aylık maaşımı bağışlama kararı aldım. Kadim medeniyetimizin temelinde yer alan birlikte hareket etme, dayanışma ve kenetlenme ruhuna en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu kritik dönemde herkesin taşın altına elini koyması gerekmektedir. Bizlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın bu önemli çağrısıyla, Koronavirüs (KOVİD-19) salgını nedeniyle ülkemizin dört bir tarafında ve kentimizde ekonomik anlamda zor günler yaşayan vatandaşlarımıza destek olmak adına başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasını sonuna kadar destekliyoruz. Millet olarak birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla hareket ettiğimiz zaman nice zorlukları hep birlikte aştık, bugünde dünya genelinde global bir tehdit haline dönüşen ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine yol açan Koronavirüs (KOVİD-19) salgını karşısında yine dayanışma ve kenetlenme ruhuyla hareket etmemiz gerekmektedir. Böylesine kritik dönemde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhumuzu bir kez daha tüm dünyaya gösterme günüdür. Hayırsever vatandaşlarımızı, kamu, kurum ve meslek örgütlerimizin değerli temsilcilerini kampanyaya destek vermeye davet ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha tüm vatandaşlarımızdan evlerinde kalmalarını, hijyen ve izolasyon kurallarına uymalarını, ev ve kişisel bakımlarına özen göstermelerini rica ediyorum. Devletimizin açıkladığı kuralları harfiyen yerine getirirsek güzel günlere daha kısa sürede hep birlikte kavuşabiliriz." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Çınar, Koronavirüs, Yeşilyurt, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››'Dayanışma ve Kenetlenme ruhuyla bu zorlu günleri atlatacağız' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsle mücadele eden ABD’den gelen bu fotoğraf, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi Haberler
Koronavirüsle mücadele eden ABD'den gelen bu fotoğraf, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi
Cezaevlerindeki 70 bin mahkuma, koronavirüs sebebiyle ev izni verilecek Haberler
Cezaevlerindeki 70 bin mahkuma, koronavirüs sebebiyle ev izni verilecek
Vatikan’a bağlı Papalık Vekili Kardinal, koronavirüse yakalandı Haberler
Vatikan'a bağlı Papalık Vekili Kardinal, koronavirüse yakalandı
Türkiye, koronavirüs salgınında 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke oldu Haberler
Türkiye, koronavirüs salgınında 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke oldu
DSÖ’den dikkat çeken maske uyarısı! Herkesin doğru sandığını düzeltti Haberler
DSÖ'den dikkat çeken maske uyarısı! Herkesin doğru sandığını düzeltti
44 ilimizde 73 merkez, koronavirüs tanı laboratuvarı olarak yetkilendirildi Haberler
44 ilimizde 73 merkez, koronavirüs tanı laboratuvarı olarak yetkilendirildi
Muhabirin koronavirüs sorusu Trump’ı sinirlendirdi: Sinsi ve rahatsız edici bir soru Haberler
Muhabirin koronavirüs sorusu Trump'ı sinirlendirdi: Sinsi ve rahatsız edici bir soru
Türkiye-İran doğalgaz boru hattında patlama! Alevler 40 metreyi buldu Haberler
Türkiye-İran doğalgaz boru hattında patlama! Alevler 40 metreyi buldu

Son Dakika Güncel Haberleri

09:25: Aç kalan sokak hayvanlarını nöbetleşe besliyorlar - Haber 09:25: Van YYÜ Senato Toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı - Haber 09:25: Kars'ta ortaya çıkan Çinli hareketli anlar yaşattı - Haber 09:25: Jandarma evden çıkamayan vatandaşın tarlasını sürdü - Haber 09:25: JANDARMADAN SAHTE DEZENFEKTAN ÜRETENLERE OPERASYON - Haber 09:11: Koronavirüsle mücadele eden ABD'den gelen bu fotoğraf, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi - Haberler 09:05: Son dakika: Koronavirüs sebebiyle 70 bin mahkuma izin geliyor - Haber 08:48: Türkiye, koronavirüste 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke oldu - Haber 07:35: 44 ilimizde 73 merkez, koronavirüs tanı laboratuvarı olarak yetkilendirildi - Haber 06:56: Son dakika: Türkiye-İran doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi - Haber 01:58: Muhabirin koronavirüs sorusu Trump'ı sinirlendirdi: Sinsi ve rahatsız edici bir soru - Haber 19:27: Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz - Ekonomi