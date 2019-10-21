Haberler » Güncel » Dayı-yeğen arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

Dayı-yeğen arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dayı ve yeğen arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

21.10.2019 10:35Dayı-yeğen arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dayı ve yeğen arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada dayısını tabanca ile yaralayan şahıs polis ekiplerine teslim oldu.
Olay, Ortahisar ilçesinde Yavuz Selim Bulvarı üzerinde bir fırının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.K. (44) ile yeğeni U.Ö. (29) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu U.Ö. belinden çıkardığı tabanca ile dayısı G.K.'ya 3 el ateş etti. Bacağına isabet eden kurşun ile yaralanan dayı olay yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda dayısını yaralayan U.Ö. ise polis ekiplerine teslim oldu. Yaralanan G.K.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(İHA)

Ortahisar, Trabzon, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:04 Posof'ta boşalan köyler yeniden dolmaya başladı
12:08 Özel çocuklardan Mehmetçiğe selam
12:08 Edirne'den kısa kısa
12:08 Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatını protesto amacıyla konuşma yapmaktan vazgeçenlerin demokrasiyi...
12:08 Barış Pınarı Harekatı
12:03 Çiftçilere 380 ton sertifikalı tohumluk dağıtıldı
12:08 Üniversiteye bağışlanan kadavra, 8 yıl sonra gömüldü
21.10.2019 12:10:32