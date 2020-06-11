Dayı-yeğen sulama göletinde boğuldu

Denizli'nin Kale ilçesinde gölette boğulan yeğenini kurtarmak isteyen 22 yaşındaki dayı da boğularak hayatını kaybetti.

Dayı-yeğen sulama göletinde boğuldu
11.06.2020 16:08 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:11
Denizli'nin Kale ilçesinde gölette boğulan yeğenini kurtarmak isteyen 22 yaşındaki dayı da boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay Kale ilçesinde meydana geldi. Ailesi ile birlikte ilçedeki Sazak Sulama Baraj göleti kenarına giden Tunahan Nazalı (22), ismi henüz öğrenilemeyen 11 yaşındaki kız yeğeninin serinlemek için girdiği gölette çırpındığını gördü. Nazalı bunun üstüne gölete atlayarak yeğinini kurtarmak istedi. Ancak dayı ve yeğen göletteki akıntıyı kapılarak hayatlarını kaybetti.

Dayı ve yeğenin cesetlerini çıkarmak için kurtarma ekipleri çalışma başlattı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Kale, 3. Sayfa, Haber

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