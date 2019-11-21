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Dayısı tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Buca ilçesinde dayısı tarafından bıçaklandığı ileri sürülen genç hastanede tedavi altına alındı.

21.11.2019 00:40 | Son Güncelleme: 21.11.2019 00:40Dayısı tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi hastaneye kaldırıldı
'in ilçesinde dayısı tarafından bıçaklandığı ileri sürülen genç hastanede tedavi altına alındı.
İddiaya göre, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki evde D.A (17) ile dayısı Ç.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ç.Y'nin, yeğenini bıçakladıktan sonra kaçtığı ileri sürüldü.

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırılan D.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir, Buca, Güncel

Kaynak: AA

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