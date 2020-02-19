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Dayısını miras için öldürmüş

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dayısını öldüren zanlı tutuklandı.

19.02.2020 16:03 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:03Dayısını miras için öldürmüş
'nın ilçesinde dayısını öldüren zanlı tutuklandı. Zanlının ifadesinde dayısını miras için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik İstiklal Caddesi'nde, meydana gelen olayda, Erdal B., dönerci dükkanında dayısı Kamil Kuzey'i sırtından pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Şüpheli Erdal B. ifadesinde dayısını öldürme sebebinin miras ve para ile alakalı olduğunu dile getirdi. Miras bölüşümünden alacakları olduğunu iddia eden Erdal B. dayısını daha önce bu konuda uyardığını da söyledi. Yaşanan olayda sinirlerinin bozuk olduğunu beyan eden Erdal B., olay olduktan sonra pişman olduğunu ve doğrudan bu nedenle teslim olduğunu da dile getirdi. - BURSA

Gemlik, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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