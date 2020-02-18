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Dayısını tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli jandarmaya teslim oldu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde iş yerinde çalışan dayısını pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli jandarmaya teslim oldu.

18.02.2020 20:36 | Son Güncelleme: 18.02.2020 20:36Dayısını tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli jandarmaya teslim oldu
'nın ilçesinde iş yerinde çalışan dayısını pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli jandarmaya teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde bir fastfood dükkanın sahibi Kamil Kuzey (65) iş yerinde çalıştığı esnada yeğeni E.B. (33) tarafından pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan Kuzey, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıyı gerçekleştiren E.B, jandarma ekiplerine teslim oldu. Sorgusu tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. - BURSA

Gemlik, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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