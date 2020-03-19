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Dayısının ölümüne neden olan yeğen tutuklandı

BOLU'da, Zafer Muslu (37), başına taşla vurduğu dayısı Şeref Ünlü'nün (54) tedavi gördüğü hastenede hayatını kaybetmesi üzerine tutuklandı.

19.03.2020 17:41 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:41
Dayısının ölümüne neden olan yeğen tutuklandı

BOLU'da, Zafer Muslu (37), başına taşla vurduğu dayısı Şeref Ünlü'nün (54) tedavi gördüğü hastenede hayatını kaybetmesi üzerine tutuklandı.

15 Temmuz Şehitler Parkı'nda 11 gün önce meydana gelen olayda, Zafer Muslu, husumetli olduğu dayısı Şeref Ünlü'yü konuşmak için çağırdı. Dayı-yeğen arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Ünlü, Muslu'yu darp etmeye başladı. Yeğeni de dayısına karşılık verdi.

Zafer Muslu, yerden aldığı taşla dayısının başına vurdu. Şeref Ünlü yere yığılırken, Zafer Muslu 112 Acil ile polisi aradı. Kafatasında kırık olduğu tespit edilen Şeref Ünlü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Zafer Muslu ise, sevk edildiği adliyede, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11 GÜN SONRA ÖLDÜ

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Şeref Ünlü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Dayısının ölümü üzerine yeniden gözaltına alınan Zafer Muslu, çıkarıldığı adliyede tutuklandı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Muslu, Güncel

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