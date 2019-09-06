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Dazkırı'da eğitim öğretim yılı toplantısı

Dazkırı ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

06.09.2019 14:44 Dazkırı'da eğitim öğretim yılı toplantısı
Dazkırı ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Belediye düğün salonunda Kaymakam Mesut Coşkun başkanlığındaki toplantıya, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.
Toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminde ilçedeki eğitim seviyesinin yükselmesi, öğrencilerin daha da başarılı olması, sorunsuz bir yıl geçirilmesi gibi konular ele alındı.
Kaymakam Mesut Coşkun, toplantıda yaptığı konuşmada, geleceğin teminatı olan gençlerin en iyi şekilde eğitim öğretim görmelerini sağlamak için çalışacaklarını söyledi.

Mesut Coşkun, Dazkırı, Güncel

Kaynak: AA

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