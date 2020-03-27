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Dazkırı'da Kovid-19 tedbirleri

Dazkırı Kaymakamlığı tarafından ilçeye bağlı Yüreğil, Yukarıyenice ve yayla köylerinde yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun kullandığı alanlar dezenfekte edildi.

27.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:14
Dazkırı'da Kovid-19 tedbirleri
Dazkırı Kaymakamlığı tarafından ilçeye bağlı Yüreğil , Yukarıyenice ve yayla köylerinde yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun kullandığı alanlar dezenfekte edildi.
İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince, toplum sağlığını korumak için yapılan dezenfekte çalışmalarının süreceği bildirildi.
Dazkırı'da ihtiyaç sahiblerine gıda yardımı yapıldı
Dazkırı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi yaşlılara gıda kolisi dağıtıldı.
İlçede, Vefa Sosyal Destek Gurubu görevlilerince, 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlar evlerinde ziyaret edilerek gıda yardımında bulunuldu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Yüreğil, Dazkırı, Güncel

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