Dazkırı'da mezarlıklar ziyaret edildi

Dazkırı
ilçesinde Ramazan Bayramı
nedeniyle asri mezarlıklar vatandaşlarla doldu.
Yakınlarını ve akrabalarını ziyaret eden Dazkırılı vatandaşlar, ölmüşlerinin ardından dualar okudu.
Dazkırı Belediyesi tarafından ise mezarlık giriş ve çıkışlarında vatandaşlara gül suyu ve bayram şekeri ikramları yapıldı.
Bütün hemşehrilerine mutlu bir bayram geçirmelerini dileyen Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan
ise mezarlığa gelen vatandaşlarla tek tek tokalaştı.
Kaynak: AA
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