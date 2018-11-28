Dazkırı'da Okuma Yazma Kursu Belgeleri Dağıtıldı

Dazkırı
Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve eşi Emine Erdoğan
'ın himayelerinde başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında düzenlenen kurslarda başarılı olan vatandaşlara belgeleri dağıtıldı.
Dazkırı Halk Eğitim Merkezinde (HEM) açılan "Yoğunlaştırılmış Temel Düzeyde Okuma Yazma Eğitim Programı" kurslarındaki kursiyerlere belgelerini veren Dazkırı Kaymakamı Gökay İçen, okumanın her yaşta çok önemli olduğunu, okuma yazma öğrendikten sonra hayatın kendileri için daha da kolaylaşacağını söyledi.
Okur yazarlık belgelerini alan kursiyerler, Dazkırı HEM'e, öğretmenlerine ve ilçe kaymakamına teşekkür ettiler.
Recep Tayyip Erdoğan,Emine Erdoğan,Dazkırı
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:21