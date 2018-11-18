Dazkırı'da Oyuncak Projesi Başarıyla Sonuçlandı

AFYONKARAHİSAR (AA) – Dazkırı
Kaymakamlığı tarafından başlatılan oyuncak toplama kampanyası başarıyla sonuçlandı.
İlçedeki anaokullarında bulunan çocuklara Kaymakam Gökay İçen tarafından oyuncakları teslim edildi. Merkez
Şerife Memiş Uçar Anaokulu'nu ziyaret eden Kaymakam İçen, "Anaokullarına zeka geliştirici oyun setlerini dağıttık. Ayrıca her kız öğrenciye beğendikleri oyuncak bebek ve her erkek öğrenciye beğendiği oyuncak arabaları teslim ettik. Çocukların yüzünü güldüren, okul öncesine yönelik hazırlanan projelerimiz devam edecektir." dedi.
Merkez,Dazkırı
18 Kasım 2018 Pazar 14:56