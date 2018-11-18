Dazkırı'da Voleybol Turnuvası

AFYONKARAHİSAR (AA) – Dazkırı
ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı kapsamında okullararası voleybol
turnuvası başladı.
Öğretmenlerden oluşan voleybol takımlarının açık ve kapalı voleybol sahalarında mücadele verdiği karşılaşmalara ilçe protokolü de yakın ilgi gösterdi.
Düzenlenen müsabakaları Dazkırı Kaymakamı Gökay İçen, Belediye Başkanı İsmail Taylan
, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Küçük
de yakından takip etti.
Eleme usulü yapılan karşılaşmaların sonunda ilk üç takım belirlenerek final maçlarının oynanacağını ifade eden Dazkırı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Küçük, okullararası ve öğretmenlerarası voleybol turnuvalarının çok faydalı olduğunu hem birlik ve beraberlik açısından hem de spor yapmak açısından olumlu katkıları olduğunu söyledi.
Mehmet Küçük,Dazkırı,voleybol
18 Kasım 2018 Pazar 14:53