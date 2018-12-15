Dazkırı'dan Kısa Kısa

AFYONKARAHİSAR ( AA) - Dazkırı
Kaymakamı Gökay İçen, ilçede bulunan şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.
Kaymakam İçen'in ziyaret programlarına, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Dinar
İlçe Müdürü Mehmet Över ve kurum çalışanları eşlik etti.
Şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenen İçen, ziyaretlerle ilgili şunları kaydetti:
"Devletimiz her zaman şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanındadır. Minnet ve şükran borçlu olduğumuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize de her zaman sağlıklı yaşamlar diliyorum."
- Dazkırı'da OSB
tapuları teslim edildi
Dazkırı Kaymakamı ve Organize Sanayi Bölgesi
(OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Gökay İçen, mimari projesi tamamlanan iş yerlerinin tapularının teslim alındığını belirtti.
İlçe Tapu Müdürlüğündeki imza törenine, İlçe Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Gökay İçen'in yanı sıra Belediye Başkanı İsmail Taylan
ve İlçe Özel İdare Müdürü Yunus Korkmaz
katıldı.
İçen, OSB'deki projesi teslim alınan iş yerlerinin tapularıyla ilgili yaptığı açıklamada, "OSB'de toplamda 45 iş yeri için sanayi parselleri hazır durumda. Yine, idari ve sosyal tesis alanı, kongre ve toplantı merkezi, teknik hizmet alanı, eğitim tesisi alanı, atık su arıtma tesisi, sağlık koruma bandı, akaryakıt ve LPG istasyonu ve ağaçlandırma sahasının parseli oluşturuldu." ifadelerini kullandı.
OSB,Dazkırı
15 Aralık 2018 Cumartesi 13:06