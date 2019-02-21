Dazkırı'dan Kısa Kısa

Dazkırı
Kaymakamlığı himayesinde ilçedeki öğrencilerin askerler için duygularını kağıda döktüğü mektuplar daha önce sınır bölgesindeki 6 noktaya gönderilmişti.
Gönderilen mektupların bir kısmı Nusaybin
İlçe Jandarma Komutanlığına ulaştırılırken, mektuplar ve veliler tarafından örülen atkı, bere, eldiven gibi el işi ürünler de askerlere dağıtılmıştı.
Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan askerlerde yazdıkları geri dönüş mektupları ile mektuplardan ve gelen hediyelerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Kaymakam Gökay İçen, yaptığı yazılı açıklamada, "Projede çocuklarımıza vatan ve millet sevgisini kazandırmak, askerlerimize olan minnet borcumuzu belirtmek ve onlara moral vermek amaçlandı. Projemizde emeği geçen tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve saygıdeğer velilerimize teşekkür ederiz." dedi.
Dazkırı Kaymakamı İçen'in köy ziyaretleri
Dazkırı Kaymakamı Gökay İçen ve Köylere Hizmet Götürme Birliği
Saymanı Uğur Demir ile birlikte ilçeye bağlı Örtülü ve Darıcılar köylerinde incelemelerde bulundu.
Köylerde köy muhtarlarından bilgi alarak 2019 yılında yapılacak çalışmalar hakkında yerinde inceleme yapan Kaymakam İçen, "2019 yılı içerisinde köylerimize yapacağımız işlerle alakalı köy muhtarlarımız ve köylü vatandaşlarımızla istişarelerimizi yaptık. Hayırlı ve güzel bir yatırım sezonu olsun. En iyi şekilde köylerimize hizmet edeceğiz." dedi.
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Kaynak: AA