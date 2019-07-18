18.07.2019 10:15
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Dazkırı'dan kısa kısa

Dazkırı

Dazkırı'da 15 Temmuz şehitleri anısına 251 fidan dikildi.

Dazkırı'da 15 Temmuz şehitleri anısına 251 fidan dikildi.
Esentepe Mahallesi'nde Akarca yolu üzerindeki alanda, 15 Temmuz şehitleri için düzenlenen fidan dikimi etkinliğine, Dazkırı Kaymakamı Mesut Coşkun, Belediye Başkanı İsmail Taylan, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.
Dazkırı'da Trafik Değerlendirme Toplantısı

Dazkırı Kaymakamı Mesut Coşkun başkanlığında ilçede trafik değerlendirme toplantısı yapıldı.
İlçe Kaymakamlık binasındaki toplantıda Dazkırı'nın genel trafik durumunun değerlendirildiği toplantıda 2019 yılının ilk 6 aylık trafik verileri görüşüldü.
Genel anlamda ilçenin trafik durumunun olumlu olduğunu belirten kaymakam Mesut Coşkun, trafiğin daha düzenli hale gelmesi için bütün kurumların ortak çalışması gerektiğini söyledi.
Kaynak: AA
Esentepe Mahallesi, Mesut Coşkun, Dazkırı, Güncel

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